Pune Crime : कुख्यात नीलेश गायवळचा भाऊ सचिन गायवळवर ‘मकोका’ कारवाई

पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश गायवळ (घायवळ)चा भाऊ सचिन गायवळ याच्यावरही महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मकोका) कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. कोथरूड गोळीबार प्रकरणात हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सचिन गायवळच्या शस्त्र परवान्याचा मुद्दा चर्चेत असताना पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे..कोथरूड गोळीबार प्रकरणानंतर गायवळ आणि त्याच्या साथीदारांवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मकोका) कायद्यान्वये कारवाई झाली. या प्रकरणात मयूर कुंबरे, रोहित आखाडे, गणेश राऊत, मयंक ऊर्फ मॉन्टी व्यास, आनंद चांदलेकर ऊर्फ अंड्या, दिनेश फाटक यांना अटक झाली. या प्रकरणातील आरोपींची येरवडा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे..मात्र, गायवळ हा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पारपत्र मिळवून परदेशात पसार झाला आहे. त्याच्या घरावर टाकलेल्या छाप्यात दोन काडतुसे, चार पुंगळ्या, दहा तोळे सोन्याचे दागिने, रोकड आणि जमिनींची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. त्यानंतर आता या प्रकरणात शुक्रवारी नीलेशचा भाऊ सचिन गायवळवरही मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आली..कोथरूडमध्ये सात वर्षांपासून गायवळ टोळीने पिस्तुलाच्या धाकावर इमारतीतील दहा फ्लॅट बेकायदेशीर ताब्यात घेतल्याचा दुसरा प्रकार नुकताच उघडकीस आला. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून नीलेश गायवळ, सचिन गायवळ, बापू कदम, चिक्या ऊर्फ ओंकार फाटक, मनीष माथवड, सागर चौधरी, माऊली तोंडे, नीलेश शर्मा यांच्यासह आणखी सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पासपोर्ट रद्द करण्याबाबत न्यायालयात अर्ज -पोलिसांनी नीलेश गायवळचा पासपोर्ट रद्द करण्याबाबत न्यायालयात अर्ज केला आहे. याबाबत येत्या सोमवारी (ता. १३) निर्णय येण्याची शक्यता आहे. पासपोर्ट रद्द झाल्यास त्याला परदेशात प्रवास करता येणार नाही. कोथरूडमधील गोळीबार प्रकरणात सचिन गायवळवर मकोका कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.