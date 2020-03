Coronavirus : नोकरदार महिला मजुरांच्या जेवणासाठी पुढे सरसावल्या

नवी सांगवी ( पुणे ) - लॉकडाऊनमुळे कष्टकरी मजुर, कचरा वेचक व सफाई कामगारांच्या जेवणाची होत असलेली तारांबळ पाहता त्यांच्या मदतीसाठी आता रहाटणी पिंपळे सौदागर येथील सोसायट्या पुढे आल्या आहेत. आयटीयन्स व उच्चशिक्षितांचे हब असलेल्या या सोसायट्यांमधील खासकरून महिला वर्गाने आता या वंचितांना घास भरविण्यासाठी कंबर कसली आहे. - बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ऐरवी लॅपटॉप वा संगणकावर काम करणाऱ्या महिला लॉकडाऊन मुळे घरातूनच आपले ऑफिसचे काम करीत आहेत. परंतु पोटापाण्याच्या प्रश्नावरून मजुरांचे होत असलेले हाल व त्यामुळे हे कष्टकरी मिळेल ती गाडी वा पायी प्रवास करून शेकडो हजारो किमी दूरवचे आपले घर गाठण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. परंतु अशा गर्दीत दाटीवाटीने प्रवास करून ते एक प्रकारे कोरोणाला आयतेच आमंत्रण देत आहेत. अशा वेळी या उच्चशिक्षित पंचतारांकीत जीवन जगणाऱ्या नोकदार महिला आपल्या कामातून काही वेळ लँपटॉप पासून दूर होत सरळ पोळी भाजी लाटून या मजुरांसाठी डबे भरण्याचे काम करीत आहेत. कोकणे चौक रहाटणी येथील रॉयल रहाडकी ग्रीन फेज 2 या साडेचारेशेहून अधिक सदनिका असलेल्या सोसायटीमधिल रहिवाशी पूजा पाटील व वंदना अहुजासिंग यांनी चेअरमन श्रीकांत रनगिरे व सचिव जितेंद्र पाटील यांच्याशी संपर्क साधून मजुरांना जेवण देण्याची कल्पना मांडली. त्याला या दोघांनी तात्काळ मान्यताही दिली. मग पूजा यांनी व्हॉट्स अप ग्रुपच्या माध्यमातून सर्व सभासदांना याबाबत आवाहन केले. परिणामतः आज चाकरमानी महिलांनी नारायण काकटकर, संदिप सिंग, आकाश चव्हाण यांच्या सहकार्याने नवी सांगवी येथील मजुर व कचरा वेचक सफाई कामगारांना जेवणाचे डबे पुरवून आपली सामाजिक संवेदनशिलता जागी केली. पूजा पाटील म्हणाल्या, " यासाठी आम्ही कोणतीही वर्गणी अथवा फंड गोळा न करता अगदी सोपी पध्दत वापरली. सोसायटीतील महिला स्वइच्छेने सकाळी दहा वाजता पोळी भाजीचे डबे भरून आणून देतात. आणि जमा झालेले डबे व लहानमुलांकरीता बिस्किट, वेफर्सचे पुडे आम्ही ते एकत्र करून नवी सांगवी येथील मजुरांना वाटप करतो. "

Web Title: meal provided to a labourer by a IT servant woman