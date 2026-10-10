Bail Pola Festival : शर्यतीसाठीच बैल शिल्लक, यंत्रांमुळे बैलांकडून मशागत बंद, पारंपारिक बैलपोळा सण अदृश्य

तळेगाव ढमढेरे - यंदा भाद्रपद पोळा सणावर दुष्काळाचे सावट असून, शेतकरी वर्ग पावसाअभावी चिंताग्रस्त झाला आहे. पूर्वी पारंपरिक पद्धतीने शेतकरी बैलपोळा सण उत्साहात साजरा करीत असत. परंतु कालांतराने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने कमी वेळात, कमी कष्टात शेतीची मशागत यंत्रांच्या साह्याने करता येऊ लागल्याने शेतकऱ्यांच्या दारातील बैलांचे प्रमाण नाहीसे झाले आहे. बैलांच्या साह्याने शेतीची मशागत करणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे बैलांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. आता फक्त बैलगाडा शर्यतीतील बैलच बैलगाडा प्रेमिंकडे शिल्लक राहिल्याने त्यांच्याकडूनच बैलपोळा साजरा केला जातो..यंदाच्या बैलपोळा सणावर दुष्काळाचे सावट पसरल्याने शेतकरी वर्गांमध्ये बैलपोळ्याचे साहित्य खरेदी करण्यासाठी बाजारात गर्दी अल्प प्रमाणात दिसून आली. बैलपोळ्याच्या साहित्यासाठी शेतकऱ्यांची मागणीच नाही त्यामुळे दुकानदारांकडे सणाचे साहित्य भरपूर आणि विक्री कमी अशी सध्या परिस्थिती निर्माण झाली आहे..शिरूर तालुक्यात पूर्वीच्या काळात पारंपारिक पद्धतीने बैलपोळा अतिशय उत्साहात साजरा केला जात होता. अशी प्रतिक्रिया शिरूर तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष पूर्वीचे शेतकरी सुरेश थोरात व शिक्रापूरचे तत्कालीन पोलीस पाटील ज्ञानोबा विरोळे यांनी सकाळशी बोलताना सांगितले. ते म्हणाले की, पूर्वीच्या काळात बैलपोळ्याच्या सणादिवशी पहाटेपासूनच लगबग चालू असायची..यामध्ये पहाटे बैलांना शेतात गवत चारणे, नदीच्या किंवा ओढ्याच्या पाण्यात बैलांना पोहायला नेणे व तेथे स्वच्छ धुणे, घरी आल्यानंतर बैलांची शिंगे साळून टोकदार करणे, बैलांच्या शिंगांना तेल व रंगीबेरंगी हिंगोळ आणि बेगिड लावणे, सुताची मोरखी, गळ्यात घुंगरमाळा, बैलांना रंगवणे, बैलांच्या पायांना पाचर मारणे, अंगावर आकर्षक झुली टाकणं तसेच सायंकाळी वाजत गाजत मिरवणूक काढून गावातील मारुती व महादेवाच्या मंदिरात बैलांना दर्शनासाठी नेले जात असत..त्यानंतर घरी आल्यावर गाय व बैलांना धान्याच्या राशीत उभा करून सुवासिनींच्या हस्ते पूजन करून गाय- बैलांना पुरणपोळीचा घास चारणे, गाय व बैलांचा मंगलाष्टका म्हणून विवाह लावणे आदी जुन्या काळात पारंपारिक पद्धतीने बैलपोळा सण उत्साहात साजरा केला जात होता. असे श्री. थोरात व श्री. विरोळे पाटील यांनी सांगितले. अलीकडील काळात सणासाठी बैल शिल्लक नसणे हे शोकांतिका असल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली..दरम्यान, नवरात्र उत्सवात पाऊस पडावा अशी शेतकऱ्यांची धारणा असून, त्यानंतरच रब्बीच्या पिकांची पेरणी करण्यात शेतकरी वर्ग तयार होणार आहे. सर्व शेतकरी पावसाची चातकासारखी वाट पाहत आहेत. पाऊस नसल्यामुळे बाजारातील आर्थिक व्यवहारही ठप्प झाले असल्याचे श्री थोरात यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.