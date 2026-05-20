हंगिरगे येथे भांडणात मध्यस्थी करणाऱ्यालाच मारहाण

भांडणात मध्यस्थी केल्याने मारहाण
हंगिरगे येथील घटना; चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
सांगोला, ता. २० : हंगिरगे (ता. सांगोला) येथे मारहाणीत मध्यस्थी करण्यासाठी गेलेल्या तरुणावर कोयत्याने हल्ला केल्याची घटना घडली असून, याप्रकरणी चौघांविरुद्ध सांगोला पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
१५ मे रोजी रात्री सुमारे ८ वाजण्याच्या सुमारास हंगिरगे येथील दाजी लांडगे यांच्या घराजवळ ही घटना घडली. फिर्यादी अरुण दगडू टोकले (वय २७, व्यवसाय शेती, रा. हंगिरगे) यांचा चुलत भाऊ उमेश टोकले याने फोन करून आपल्याला मारहाण होत असल्याचे सांगितल्याने अरुण टोकले घटनास्थळी गेले. यावेळी दाजी लांडगे, रामा लांडगे, मोहन लांडगे आणि दाजी लांडगे यांचा नातू रोहन हे उमेश टोकले यास मारहाण करत असल्याचे दिसून आले. फिर्यादीने वाद मिटविण्याचा प्रयत्न करत समजावून सांगितले असता संशयतींनी त्यांनाही शिवीगाळ करत हाताने व लाथाबुक्यांनी मारहाण केल्याचा आरोप आहे. तसेच रोहन याने हातातील कोयत्याने फिर्यादीच्या डोक्याच्या उजव्या बाजूस वार करून दुखापत केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या प्रकरणी दाजी लांडगे, रामा लांडगे, मोहन लांडगे व रोहन लांडगे (सर्व रा. हंगिरगे, ता. सांगोला) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास ग्रेड पोलिस उपनिरीक्षक राऊत करीत आहेत.

