वैद्यकीय प्रवेशाच्या सहा फेऱ्या पूर्ण

पुणे, ता. २९ : राज्यातील ९९ वैद्यकीय महाविद्यालयांत एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमांसाठी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात ११ हजार ४३१ जागा उपलब्ध होत्या. या जागांपैकी एकूण ९८.७९ टक्के म्हणजेच ११ हजार २९३ जागांवर विद्यार्थ्यांनी आतापर्यंत प्रवेश घेतला असून १३८ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) वैद्यकीय शिक्षणाअंतर्गत एमबीबीएस आणि बीडीएस पदवी अभ्यासक्रमांच्या केंद्रीय प्रवेशाच्या तीन आणि रिक्त जागांच्या तीन अशा एकूण सहा प्रवेश फेऱ्या झाल्या आहेत. यापूर्वी तीन प्रवेश फेऱ्या आणि एक रिक्त फेरी होत होती. यानंतर रिक्त राहिलेल्या जागा संस्थास्तरावर भरल्या जात असत. यामध्ये प्रवेशादरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी सीईटी कक्षाकडे तक्रारी केल्या. त्यावरून यावर्षी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने नियमात बदल करून सर्व प्रवेश फेऱ्या सीईटी कक्षाद्वारे करण्यात येतील, असा निर्णय घेतला. यामुळे यंदा केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतील तीन फेऱ्या आणि त्यानंतर रिक्त जागांच्या तीन फेऱ्या झाल्या.
गेल्या चार वर्षांतील प्रवेश
वर्ष : एमबीबीएस उपलब्ध जागा- झालेले प्रवेश : बीडीएस उपलब्ध जागा - झालेले प्रवेश
२०२६-२७ : ८,८१४ - ८,७३० : २,६१७ - २,५६३
२०२५-२६ : ८,५३७ - ८,५३७ : २,६१८ - २,६१७
२०२४-२५ : ८,१४३ - ८,१४३ : २,६७५ - २,६७४
२०२३-२४ : ७,३२५ - ७,३२५ : २,६७५ - २,६६४
यंदा झालेले एमबीबीएस-बीडीएस प्रवेश (२०२६-२७)
एमबीबीएस :
महाविद्यालय प्रकार : महाविद्यालयांची संख्या : उपलब्ध जागा : झालेले प्रवेश
सरकारी महाविद्यालये : ४३ : ५,०६५ : ५,०६५
खासगी महाविद्यालये : २५ : ३,२९९ : ३,२६०
खासगी विद्यापीठ : ०२ : ४५० : ४०५
एकूण : ७० : ८,८१४ : ८,७३०
बीडीएस :
महाविद्यालय प्रकार : महाविद्यालयांची संख्या : उपलब्ध जागा : झालेले प्रवेश
सरकारी महाविद्यालये : ०५ : ३१७ : ३१५
खासगी महाविद्यालये : २३ : २,२०० : २,१७८
खासगी विद्यापीठ : ०१ : १०० : ७०
एकूण : २९ : २,६१७ : २,५६३
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