MBBS Admission: एकाच छताखाली वैद्यकीय शिक्षणाचे धडे; ‘सकाळ विद्या’ आणि ‘वे टू ॲडमिशन’ यांच्यातर्फे पाच शहरांत होणार चर्चासत्र

पुणे : वैद्यकीय शिक्षणाच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकताना विद्यार्थी-पालकांच्या मनात 'वैद्यकीय शिक्षण कोठे घ्यावे', 'भारतात की परदेशात एमबीबीएस करावे,' 'महाविद्यालय कसे निवडावे', 'फसवणूक करणाऱ्या एजंटपासून कसे वाचावे', असे अनेक प्रश्न असतात. विद्यार्थी-पालकांच्या मनात असणाऱ्या अशा प्रश्नांच्या उत्तरांसह आणि वैद्यकीय शिक्षणाबाबत संपूर्ण मार्गदर्शन 'सकाळ विद्या' यांच्यातर्फे 'एमबीबीएस ॲडमिशन सेमिनार २०२६' या सत्राद्वारे एकाच छताखाली मिळणार आहे...'सकाळ विद्या'च्या वतीने आयोजित आणि वे टू ॲडमिशन यांच्यामार्फत पुणे, पिंपरी-चिंचवड, बारामती, कोल्हापूर, सातारा येथे मार्गदर्शनपर सत्र आयोजित करण्यात आली आहेत. पुण्यात नऊ मे रोजी सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयातील लेडी रमाबाई हॉलमध्ये दुपारी चार ते सायंकाळी सात या वेळात हे सत्र होणार आहे. यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया, 'नीट' परीक्षेतील कट-ऑफनुसार महाविद्यालयांची निवड याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. परेदशात शिक्षणासाठी उपलब्ध संधी, शुल्कांची रचना, वास्तव आणि गैरसमज याबाबत सखोल चर्चा सत्रात होणार आहे. विद्यार्थी-पालकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारी, विद्यार्थ्यांचे हक्क याबाबतही माहिती दिली जाणार आहे. याशिवाय, विद्यार्थी-पालकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी थेट प्रश्नोत्तर असणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना समुपदेशनदेखील मिळणार आहे. चर्चासत्रात वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ यात मार्गदर्शन करणार आहेत..येथे होणार सेमिनारठिकाण तारीख वेळपुणे (सर परशुरामभाऊ महाविद्यालय) ९ मे दुपारी ४ ते सायंकाळी ७पिंपरी-चिंचवड (गदिमा सभागृह) १० मे सकाळी ९ ते ११कोल्हापूर (देवल हॉल) १६ मे सकाळी १० ते दुपारी १२बारामती (बारामती क्लब) १७ मे सकाळी १० ते दुपारी १२सातारा (पोलिस करमणूक केंद्र) २१ मे दुपारी ४ ते सायंकाळी ७.सकाळ विद्या'ची वैशिष्ट्येविनामूल्य सेमिनारसहभागी विद्यार्थ्यांना सेमिनारनंतर मोफत वैयक्तिक समुपदेशनसरप्राइज गिफ्ट३० दिवसांसाठी 'व्हॉट्सअॅप'द्वारे मार्गदर्शन.पुण्यातील चर्चासत्राविषयीकधी : ९ मे २०२६कोठे : लेडी रमाबाई हॉल, सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयकेव्हा : दुपारी ४ ते सायंकाळी ७