पुणे

Vice Admiral Arti Sarin : वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर ‘सैनिक आणि डॉक्टर’ अशी दुहेरी जबाबदारी

‘एएफएमसी’तून १४१ कॅडेट्स लष्करी सेवेत दाखल.
vice admiral arti sarin

vice admiral arti sarin

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सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रज्वल रामटेके

पुणे - ‘डॉक्टर म्हणून रुग्णांवर उपचार करणे आणि सैनिक म्हणून राष्ट्रसेवेसाठी सदैव सज्ज राहणे, ही दुहेरी जबाबदारी आता तुमच्या खांद्यावर आहे. डॉक्टरचा पांढरा कोट आणि भारतीय सशस्त्र दलाचा गणवेश ही जगातील सर्वाधिक सन्मानाची दोन प्रतीके परिधान करण्याचा बहुमान तुम्हाला मिळाला आहे. त्यामुळे व्यावसायिक कौशल्य, शिस्त, प्रामाणिकपणा, संवेदनशीलता आणि सेवाभाव जपत राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्या,’ असे आवाहन ‘सशस्त्र दल वैद्यकीय सेवे’च्या (एएफएमएस) महासंचालक सर्जन व्हाइस ॲडमिरल आरती सरीन यांनी केले.

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