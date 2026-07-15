Meena river flood impact: मीना नदीत जलपर्णी व कचऱ्यामुळे प्रवाह अडला; पुराचे पाणी शेतात घुसून सुपीक माती वाहून, शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान

खोडद : नुकत्याच झालेल्या धुंवाधार पावसामुळे वडज धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ होऊ लागल्याने मीना नदीत पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात आला, यामुळे बुधवारी (दि.८) मीना नदीला महापूर आला होता.या महापुरात वाहून आलेल्या जलपर्णी हिवरे तर्फे नारायणगाव येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यात अडकल्या आणि पुराचे पाणी नदीकाठच्या शेतजमिनीतून वाहून गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले..नद्यांना आलेलेला महापूर आता सध्या जरी ओसरला असला तरी त्यातून आपण शिकण्यासारखे खूप काही आहे.हिवरे तर्फे नारायणगाव (ता.जुन्नर) येथे मीना नदीत अडकलेल्या जलपर्णीनींमुळे हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..नदीला पूर आल्याने पाण्याच्या प्रवाहाबरोबरच अनेक झाडं झुडपं, प्लास्टिक, अन्य कचरा मोठ्या प्रमाणात वाहून गेला.या महापुरात एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली.नद्यांमध्ये ठिकठिकाणी दूषित पाण्यावर मोठ्या प्रमाणावर उगवलेल्या जलपर्णी देखील या पुरात वाहून गेल्या.वाहून गेलेल्या जलपर्णी अनेक बंधाऱ्यांमध्ये अडकल्या.केवळ अडकल्याच नाहीत तर या अडकलेल्या जलपर्णींनी पाण्याचा प्रवाह अडवला आणि नदी तुडुंब भरली.या जलपर्णींनी पाण्याला आपली दिशा बदलायला भाग पाडले.नदीच्या शेजारी असलेल्या शेत जमिनींतून पुराचे पाणी वेगाने वाहू लागले.जमिनीतील पिके तर वाहून गेलीच शिवाय जमिनीतील सुपीक माती देखील पुराच्या पाण्यात वाहून गेली.फळझाडांची मुळं उघडी पडली.या पुरात अनेक साप वाहून आले आहेत.पाणी ओसरल्याने वाहून आलेले साप आता बाहेर पडू लागले आहेत.यामुळे शेतकऱ्यांसमोर एक नवीन संकट निर्माण झाले आहे..शेत पिकं किंवा फळझाडांचं झालेलं नुकसान थोड्याफार प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळेल पण शेतातून वाहून गेलेली माती ? तिचं काय करणार ? एवढ्या मोठ्या क्षेत्रात माती आणून टाकणं शेतकऱ्यांना परवडणारं आहे का ? शासन त्यासाठी काही वेगळी उपाययोजना करणार आहे का ? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं सध्या तरी अनुत्तरीतच आहेत.."लवकरात लवकर या बंधाऱ्यातील जलपर्णी आणि झाडे झुडपे काढून पाण्याचा प्रवाह मोकळा केला जाणार आहे.लवकरच हे काम सुरू केले जाणार आहे."- सचिन शिंदे, उपविभागीय अभियंता, कुकडी पाटबंधारे उपविभाग क्र.२"नदीला आलेल्या पुरामुळे आमच्या शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे.शेतीमधील सुपीक माती वाहून गेली आहे.पाटबंधारे विभागाने बंधाऱ्याचे ढापे काढून घ्यावेत व शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळावे."- गिरीश खोकराळे, बाधित शेतकरी, हिवरे तर्फे नारायणगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.