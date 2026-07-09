Narayangaon flood damage: पुरामुळे मीना नदीवरील नेवकर पुलाची दुरावस्था; शालेय विद्यार्थ्यांची जीवघेणी गैरसोय, नवीन उंच व रुंद पुलाची तातडीची मागणी

नारायणगाव : पुराच्या पाण्यामुळे नारायणगाव - वारूळवाडी या गावांना जोडणाऱ्या मीना नदीवरील नेवकर पुलाचे लोखंडी खांब असलेले कठडे, संरक्षक जाळ्या तुटून मोठे नुकसान झाले. पुलाच्या स्लॅब ला सुद्धा तडे गेले आहेत. पुल रहदारीसाठी बंद ठेवला आहे.या मुळे शालेय विद्यार्थी व दोन्ही गावातील नागरिकांची गैरसोय झाली आहे. नारायणगाव व वारूळवाडी या दोन्ही गावातील वाढलेल्या लोक संख्येचा विचार करता नेवकर पुलाची उंची व रुंदी वाढवून नवीन पुल तयार करावा. अशी मागणी शालेय विद्यार्थी व नागरिकांनी केली आहे..5 जुलै ते 8 जुलै 2026 दरम्यान वडज धरण पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली.वडज धारणाच्या पाणी पातळीत अचानक मोठी वाढ झाली. पूर नियंत्रण व धरण संरक्षणासाठी वडज धारणातून बुधवारी पहाटे 18 हजार ते 20 हजार क्यूसेक्स विसर्ग सोडण्यात आला. यामुळे मीना नदीला पूर आला. येथील पूल पाण्याखाली गेले. पुराबरोबर वाहून आलेली नदीकाठची मोठी झाडे मीना नदीवरील सावरगाव व नारायणगाव येथील पुलाला धडकली.या मुळे पुलांची पडझड झाली आहे. नारायणगाव येथील मिना नदीवरील मेहेर व नेवकर या दोन्ही पुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. शालेय विद्यार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी आज सकाळी नारायणगाव ग्रामपंचायतचे उपसरपंच योगेश पाटे यांच्या नेतृत्वाखाली पुलाची तात्पुरती दुरुस्ती करण्यास सुरुवात केली आहे..वारूळवाडी येथे ग्रामोन्नती मंडळ संचलित महाविद्यालय, माध्यमिक शाळा, बालक विद्यामंदिर आदी शैक्षणिक संस्था, भागेश्वर दूध संस्था आहे. नारायणगाव येथे भाजी बाजार आहे. नारायणगाव, वारूळवाडी भागातील शालेय विद्यार्थी, शेतकरी व नागरिकांना ये जा करण्यासाठी नेवकरपूल हा जवळचा मार्ग आहे. दिवंगत माजी कामगार मंत्री साबीर भाई शेख यांच्या प्रयत्नातून 1992 साली नेवकर पूल तयार करण्यात आला होता. दुचाकीस्वार व पादचारी यांना जा ये करण्यासाठी हा पूल तयार करण्यात आला होता. मात्र सद्यस्थिती या पुलावरून जड वाहनांची सुद्धा वाहतूक होत आहे. मागील तीस वर्षात दोन्ही गावातील लोकसंख्या वाढली आहे. शाळा भरण्याच्या व सुटण्याच्या वेळेत या पुलावर वाहतुकीची कोंडी होते. विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून या पुलावरून जा ये करावी लागते. वाढलेल्या रहदारीचा विचार करून सुरक्षित रहदारीसाठी अरुंद असलेल्या नेवकर पूलाची रुंदी व उंची वाढवणे आवश्य्क आहे..शाळेत जा ये करण्यासाठी रोज दोन ते तीन हजार विद्यार्थी व नागरिक या पुलाचा वापर करतात. पुरामुळे पुलाची मोठी हानी झाली आहे. वाढलेल्या रहदारीचा विचार करता या ठिकाणी नवीन पूल उभारणे आवश्यक आहे.त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.योगेश पाटे, उपसरपंच, ग्रामपंचायत नारायणगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.