Pune Farmers Protest: मीना नदीतील जलसमाधी आंदोलनाला तहसीलदारांचे आश्वासन; पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी संयुक्त बैठक ठरणार

नारायणगाव : मीना नदीला आलेल्या पुरामुळे शेत जमिनीच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी. या प्रमुख मागणीसाठी इतर मागण्यांसाठी पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव येथे मीना नदीपात्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व ग्राहक कल्याण फाउंडेशन शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान पुढील आठ दिवसांत आमदार शरद सोनवणे यांच्या उपस्थितीत महसूल, तहसीलदार, जलसंपदा व भूमी अभिलेख विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात येईल.असे आश्वासन तहसीलदार रणजीत भोसले, कुकडी पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता प्रवीण शिंदे यांनी दिले. त्या नंतर जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्यात आले..6 जुलै ते 8 जुलै 2026 दरम्यान वडज पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी झाली होती. पूर नियंत्रण व धरण सुरक्षिततेच्या कारणास्तव कुकडी पाटबंधारे विभागाने वडज धरणातून मीना नदी पात्रात 18 हजार ते वीस हजार क्यूसेक्सच्या दरम्यान पाणी सोडले होते. यामुळे मीना नदीला पूर आला होता. पुराच्या पाण्यामुळे पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव परिसरातील शेतकऱ्यांची नदीकाठची शेत जमीन, उभी पिके वाहून गेली. आर्वी येथील स्मशानभूमीचे व नारायणगाव येथील इंदिरा झोपडपट्टी मधील घरांचे कौटुंबिक साहित्याचे मोठे नुकसान झाले होते. शासनाने पंचनामे करून शेत जमिनीच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी. .जमिनीच्या संरक्षणासाठी नदीकाठी संरक्षक भिंत बांधावीया प्रमुख मागण्यांसह इतर मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर बांगर, प्रमोद खांडगे, काळुराम सरवदे यांनी आज मीना नदी पात्रात जलसमाधी आंदोलन केले.आंदोलन स्थळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रकाश कोळेकर, सूरज वाजगे,सचिन थोरवे,माजी सरपंच अरुण वऱ्हाडी, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष सुरेश वाणी,राजेश खांडगे, मधुसूदन देवकर, राहुल गावडे, सुदाम खांडगे, महेश खांडगे, प्रशांत वऱ्हाडी, सचिन वऱ्हाडी, शांताराम वऱ्हाडी यांनी उपस्थित राहून पाठिंबा दिला. जिल्हा परिषद सदस्य गुलाब पारखे, सुरेश चव्हाण यांनी आंदोलन स्थळी भेट दिली. अनुचित घटना टाळण्यासाठी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण सपांगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नदीकाठी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..राजेंद्र आडसरे (मंडलाधिकारी): पुरामुळे नुकसानग्रस्त शेत जमिनीचे पंचनामे केले आहेत. सुमारे तीन हेक्टर शेत जमिनीचे नुकसान झाले आहे. अंतिम अहवाल पुढील दोन-तीन दिवसात तयार करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.