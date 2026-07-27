पुणे

Pune Farmers Protest: मीना नदीतील जलसमाधी आंदोलनाला तहसीलदारांचे आश्वासन; पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भरपाईसाठी संयुक्त बैठक ठरणार

मीना नदीला आलेल्या पुरामुळे शेतजमिनीचे मोठे नुकसान; भरपाई, संरक्षक भिंतीच्या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन, तहसीलदारांच्या आश्वासनानंतर स्थगित
Meena River Jalsamadhi protest demanding compensation for flood affected farmers in Narayangaon Pune

Meena River Jalsamadhi protest demanding compensation for flood affected farmers in Narayangaon Pune

Sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव : मीना नदीला आलेल्या पुरामुळे शेत जमिनीच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळावी. या प्रमुख मागणीसाठी इतर मागण्यांसाठी पिंपळगाव तर्फे नारायणगाव येथे मीना नदीपात्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व ग्राहक कल्याण फाउंडेशन शेतकरी संघटनेच्या वतीने आज जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान पुढील आठ दिवसांत आमदार शरद सोनवणे यांच्या उपस्थितीत महसूल, तहसीलदार, जलसंपदा व भूमी अभिलेख विभागाची संयुक्त बैठक घेऊन पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात येईल.असे आश्वासन तहसीलदार रणजीत भोसले, कुकडी पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता प्रवीण शिंदे यांनी दिले. त्या नंतर जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

Loading content, please wait...
water
River
Flood Damage News
Flood damage to crops
flood emergency response
river accidents awareness
water access inequality