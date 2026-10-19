Meena Riverbed Dry : मीना नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने अनेक कृषिपंप पाण्याअभावी बंद

निरगुडसर - मीना नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने मोठ्या प्रमाणावर कृषिपंप पाण्याअभावी बंद पडलेले आहेत,कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील पाणीसाठा संपल्याने शेतीपिकांना ताण बसू लागला आहे. परिणामी, आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे..आंबेगाव तालुक्यातील रांजणी,वळती,नागापूर, शिंगवे या गावांना मीना नदीचे पात्र वरदान ठरले असून, या परिसरात सात कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आहेत. यंदा या परिसरात अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे मीना नदीपात्र कोरडेठाक पडले आहे. या भागातील बहुतांश शेतकरी मीना नदीच्या पाण्यावर अवलंबुन आहे, या भागातील मीना नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांमधील पाणीसाठा संपुष्टात आल्याने कृषिपंप बंद पडलेले आहेत. शेतीपिकांच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.या भागातील विहीरींनीही तळ गाठला असुन अनेक बोअरवेलही पाण्याअभावी बंद पडले आहे..कोल्हापुरी बंधाऱ्यातील पाणीसाठा संपुष्टात आल्याने अनेक शेतकऱ्यांचे नदीवरील वीजपंप उघड्यावर पडले आहेत. शेतकऱ्यांनी अंतिम टप्प्यात आलेल्या पिकांना पाणी द्यायचे कुठून? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. बटाटा, सोयाबीन, तरकारी पिकांसह जनावरांची चारा पिके जळू लागले आहेत. परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर गुरांचा चारा पिकेही आहेत. सध्या या पिकांना पाण्याची नितांत गरज आहे..आताच पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने या पुढील काळात शेतीपिकांना पाणी द्यायचे कुठून, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.या भागातील शेतकरी नदीच्या पाण्यावर अवलंबुन असुन सध्या पाण्याअभावी शेती पिके जळू लागली आहे, तरी जलसिंचन विभागाने लवकरात लवकर मीना नदीला पाणी सोडण्याची मागणी येथील शेतकरी वर्गाकडून होत आहे..मीना नदीवरील नागापुर-वळती कोल्हापुरी बंधाऱ्यावरील पाणी गळतीमुळे बंधारे लवकर कोरडे पडले असून, जनावरांची चारा पिके धोक्यात आली आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पाण्याचे योग्य नियोजन केले नाही व केटी बंधारे यातील मोठ्या प्रमाणात झालेल्या पाणी गळतीमुळे ही वेळ शेतकऱ्यांवर ओढावली आहे. त्यामुळे संबंधीत विभागाने दखल घेऊन त्वरीत पाणी गळतीवर उपाय करून नदी पात्रात त्वरीत पाणी सोडण्यात यावी.- तबाजी लोखेंडे, शेतकरी, वळती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.