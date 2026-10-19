पुणे

Meena Riverbed Dry : मीना नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने अनेक कृषिपंप पाण्याअभावी बंद

मीना नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने मोठ्या प्रमाणावर कृषिपंप पाण्याअभावी बंद पडलेले आहेत,कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील पाणीसाठा संपल्याने शेतीपिकांना ताण बसू लागला आहे.
Meena Riverbed Dry

Meena Riverbed Dry

sakal

नवनाथ भेके
Updated on

निरगुडसर - मीना नदीचे पात्र कोरडे पडल्याने मोठ्या प्रमाणावर कृषिपंप पाण्याअभावी बंद पडलेले आहेत,कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यातील पाणीसाठा संपल्याने शेतीपिकांना ताण बसू लागला आहे. परिणामी, आंबेगाव तालुक्याच्या पूर्व भागातील शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
Water Scarcity
River
Agriculture Loss
Agricultural pump
water shortage in agriculture
Marathi News Esakal
www.esakal.com