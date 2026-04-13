पुणे

Narayangaon Minthadi Jatra News : नारायणगाव मीनथडी जत्रेत ३५ लाखांची उलाढाल; ग्रामीण महिलांच्या गावरान पदार्थांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद

मीनथडी जत्रेत ग्रामीण बचत गटांच्या १८० स्टॉलना उत्स्फूर्त प्रतिसाद; दोन दिवसांत तब्बल ३५ लाखांची उलाढाल, २५ हजारांहून अधिक नागरिकांची उपस्थिती
Indradhanu Group: Empowering Rural Women Through Market Connectivity

Sakal

रवींद्र पाटे
Updated on

नारायणगाव :  ग्रामीण भागातील महिला व बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने इंद्रधनू महिला ग्रुप, सावित्रीबाई फुले व  जिजामाता महिला पतसंस्थेच्या वतीने नारायणगाव येथे आयोजित केलेल्या मीनथडी  जत्रेत झालेल्या खरेदी -विक्रीतुन दोन दिवसांत सुमारे तीस लाख रुपयांची उलाढाल झाली.आशी माहीती इंद्रधनू ग्रुपच्या संस्थापिका, माजी जिल्हा परिषद सदस्या  राजश्री बोरकर यांनी दिली.

नारायणगाव( ता.जुन्नर) : येथील मीनथडी जत्रेत खरेदीसाठी झालेली महिलांची गर्दी. (दुसऱ्या छायाचित्रात) मीनथडी जत्रेच्या उदघाटन प्रसंगी उपस्थित मान्यवर.

