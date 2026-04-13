Narayangaon Minthadi Jatra News : नारायणगाव मीनथडी जत्रेत ३५ लाखांची उलाढाल; ग्रामीण महिलांच्या गावरान पदार्थांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद

नारायणगाव : ग्रामीण भागातील महिला व बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनाला बाजारपेठ मिळावी या उद्देशाने इंद्रधनू महिला ग्रुप, सावित्रीबाई फुले व जिजामाता महिला पतसंस्थेच्या वतीने नारायणगाव येथे आयोजित केलेल्या मीनथडी जत्रेत झालेल्या खरेदी -विक्रीतुन दोन दिवसांत सुमारे तीस लाख रुपयांची उलाढाल झाली.आशी माहीती इंद्रधनू ग्रुपच्या संस्थापिका, माजी जिल्हा परिषद सदस्या राजश्री बोरकर यांनी दिली.@फोटो :नारायणगाव( ता.जुन्नर) : येथील मीनथडी जत्रेत खरेदीसाठी झालेली महिलांची गर्दी. (दुसऱ्या छायाचित्रात) मीनथडी जत्रेच्या उदघाटन प्रसंगी उपस्थित मान्यवर..येथील शिवमुक्ताई मंगल कार्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित केलेल्या मीनथडी जत्रेचे उदघाटन जिल्हा परिषद सदस्या नेहा पाटे, नगराध्यक्षा सुजाता काजळे, पंचायत समिती सदस्या सुषमा वाव्हळ यांच्या हस्ते झाले.कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी इंद्रधनू ग्रुपच्या संस्थापिका बोरकर होत्या.मीनथडी जत्रेत जुन्नर, आंबेगाव, सातारा,नाशिक, नगर, संगमनेर भागातील बचत गटातील महिलांनी तयार केलेले उन्हाळी वाळवणीची शेवई, कुरडया, बिबड्या, पापड, चकल्या,मसाले, हात सडीचा तांदूळ, मसाले, कडधान्य, ज्यूट व फॅन्सी पर्स,आर्टिफिशल ज्वेलरी, साड्या,लहान मुलांचे फॅन्सी कपडे असे विक्रीचे 180 स्टॉल लावले होते. .महिलांनी तयार केलेली अळूवडी, मासवडी, बाजरी ,ज्वारी नाचणीपासून तयार केलेल्या लाह्यांचा चिवडा, मांडे,शेंगुळी,थालपीठ आदी खाद्य पदार्थांचा आस्वाद ग्राहकांना घेतला. मीनथडी जत्रेला सुमारे 25 हजार नागरिकांनी भेट दिली.मीनथडी जत्रेचे नियोजन बोरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अध्यक्ष प्रांजल भुतडा, उपाध्यक्ष निवेदिता डावखर , सचिव शीतल ठुसे, प्रियांका बोरकर,मनिषा बोरा, सुरेखा वाजगे, पुष्पा जाधव,जुई बनकर, ज्योती गांधी, सुनीता बोरा,भारती खिंवसरा, निर्मला गायकवाड यांनी केले. सूत्रसंचालन शीतल ठुसे यांनी केले..राजश्री बोरकर(संस्थापिका इंद्रधनू ग्रुप): महिलांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या इंद्रधनू ग्रुपच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरण, स्वावलंबनाचे कार्य केले जात आहे. ही संस्था गरीब, गरजू महिलांसाठी कार्यरत आहे.ग्रामिण महिलांसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहल आदींचे आयोजन केले जाते.इंद्रधनु ग्रुपच्या वतीने नुकतेच प्रशांत दामले यांच्या "शिकायला गेलो एक " या नाटकाचे आयोजन केले होते.