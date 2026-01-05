Railway Mega Block : रेल्वे प्रवाशांचे ‘मेगा’ हाल; दौंड-काष्टीदरम्यान २० दिवसांचा ब्लॉक

पुणे - पुणे विभागातील दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावरील दौंड आणि काष्टी स्थानकांदरम्यान रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी रेल्वे प्रशासनाने ४ ते २५ जानेवारी या काळात ‘मेगा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक’ जाहीर केला आहे..या २० दिवसांच्या काळात अनेक गाड्या रद्द करण्यात आल्या असून काहींचे मार्ग बदलले आहे. ३६ रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. ५०हून अधिक रेल्वे गाड्यांवर परिणाम होणार असल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल होणार आहेत..या गाड्या रद्दसोलापूर-दौंड-सोलापूर (०१४६१/६२) : ४ ते २५ जानेवारीपुणे-सोलापूर-पुणे इंटरसिटी (१२१६९/७०) : १५ ते २५ जानेवारीपुणे-दौंड-पुणे डेमू (लोकल) : ७१४०१, ७१४०२, ७१४०७, ७१४०८ या सर्व फेऱ्या १५ ते २५ जानेवारीपुणे-अमरावती एक्स्प्रेस (११०२५) : २४ व २५ जानेवारीअमरावती-पुणे एक्स्प्रेस (११०२६) : २३ व २५ जानेवारीअमरावती-पुणे एक्स्प्रेस (१२११९) : २४ व २५ जानेवारीअजनी-पुणे एक्स्प्रेस (१२१२०) : २४ व २५ जानेवारीपुणे-नागपूर गरीब रथ (१२११३) : २४जानेवारीनागपूर-पुणे गरीब रथ (१२११४) : २५जानेवारीपुणे-अजनी हमसफर एक्स्प्रेस (२२१३९/४०) : २४ व २५ जानेवारी (दोन्ही बाजूने)नागपूर-पुणे एक्स्प्रेस (१२१३६) : २४ जानेवारीपुणे-नांदेड एक्स्प्रेस (१७६२९/३०) : २४ व २५ जानेवारी (दोन्ही बाजूने)पनवेल-नांदेड एक्स्प्रेस (१७६१३/१४) : २४ व २५ जानेवारी (दोन्ही बाजूने)दौंड-निजामाबाद एक्स्प्रेस (११४०९) : २४ जानेवारीनिजामाबाद-पुणे एक्स्प्रेस (११४१०) : २३, २५ व २६जानेवारीनिजामाबाद-पंढरपूर एक्स्प्रेस (११४१३) : २५ जानेवारीपंढरपूर-निजामाबाद एक्स्प्रेस (११४१४) : २६ जानेवारीदादर-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेस (११०४१) : २१, २२ व २५ जानेवारीसाईनगर शिर्डी - दादर एक्स्प्रेस (११०४२) : २१, २२ व २४ जानेवारीकलबुर्गी-दौंड स्पेशल (०१४२२) : २४ जानेवारीदौंड-कलबुर्गी स्पेशल (०१४२५) : २५ जानेवारी .या गाड्यांचे मार्ग बदललेयशवंतपूर-चंडीगड एक्स्प्रेस (२२६८५) : २४ जानेवारी रोजी ही गाडी पुणे-लोणावळा-पनवेल-कल्याण-इगतपुरी-मनमाड मार्गे धावेलजम्मूतावी-पुणे एक्स्प्रेस (११०७८) : २३ जानेवारी रोजी सुटणारी गाडी मनमाड-इगतपुरी-कल्याण-पनवेल-लोणावळामार्गे पुणे गाठेलहजरत निजामुद्दीन-वास्को-द-गामा एक्स्प्रेस (१२७८०) : २३ व २४ जानेवारी रोजी ही गाडी मनमाड-कल्याण-पनवेल-लोणावळामार्गे वळविण्यात आली आहेपुणे-गोरखपूर एक्स्प्रेस (१५०३०) : २४ जानेवारी रोजी ही गाडी पुणे-लोणावळा-पनवेल-कल्याण-इगतपुरी-मनमाडमार्गे धावेलतिरुअनंतपुरम-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (१६३३२) : २४ जानेवारी ही गाडी कुर्डुवाडी-मिरज-पुणेमार्गे धावेलबंगळूर-सीएसएमटी एक्स्प्रेस (११३०२) : २४ जानेवारी रोजी ही गाडी कुर्डुवाडी-मिरज-पुणेमार्गे वळविण्यात आली आहे .या गाड्या उशिराने सुटेलपुणे-अमरावती एक्स्प्रेस (११०२५) : ६ ते २३ जानेवारीदरम्यान विविध दिवशी ही गाडी १ तास ३० मिनिटे ते २ तास १५ मिनिटांपर्यंत उशिराने सुटेलपुणे-हाटिया एक्स्प्रेस (२२८४५) : १२, १८ आणि २१ जानेवारी रोजी २ तास ते २ तास १० मिनिटे उशिराने सुटेलपुणे-लखनौ एक्स्प्रेस (१२१०३) : ११, १३ आणि २० जानेवारी रोजी १ तास ३० मिनिटे ते १ तास ५० मिनिटे उशिराने सुटेलपुणे-भुवनेश्वर एक्स्प्रेस (२२८८१) : १३ आणि १५ जानेवारी रोजी सुमारे १ तास ३० मिनिटे ते १ तास ५० मिनिटे उशिराने सुटेलपुणे-जबलपूर स्पेशल (०२१३१) : १९ जानेवारी रोजी १ तास ३० मिनिटे उशिराने सुटेलसीएसएमटी-केएसआर बंगळूर एक्स्प्रेस (११३०१) : ११ ते २३ जानेवारी दरम्यान अनेक दिवशी १ तास उशिराने सुटेल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.