पुणे

Railway Mega Block : रेल्वे प्रवाशांचे ‘मेगा’ हाल; दौंड-काष्टीदरम्यान २० दिवसांचा ब्लॉक

पुणे विभागातील दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावरील दौंड आणि काष्टी स्थानकांदरम्यान रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
railway mega block

railway mega block

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुणे विभागातील दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावरील दौंड आणि काष्टी स्थानकांदरम्यान रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. यासाठी रेल्वे प्रशासनाने ४ ते २५ जानेवारी या काळात ‘मेगा ट्रॅफिक आणि पॉवर ब्लॉक’ जाहीर केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
railway
daund
route
Mega block
Passengers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com