Shirur News : शिरूरमध्ये दिव्यांग मुलीचा मृतदेह आढळला; हिंस्त्र प्राण्याच्या हल्ल्याचा संशय!

शिरूर : सोनेसांगवी (ता. शिरूर) येथे आज सकाळी १४ वर्षीय दिव्यांग मुलगी आपल्या झोपडीमध्ये मृतावस्थेत आढळल्याने व तीच्या मांडीचे आणि गळ्याचे गंभीर लचके तोडल्याचे आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. हा हिंस्त्र प्राण्याचा हल्ला असावा असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज असला तरी तो बिबट्याचा, भटक्या कुत्र्यांचा की इतर हिंस्त्र श्वापदाचा या निष्कर्षाप्रत पोलिस अद्याप आलेले नाहीत. पोलिस व वनविभाग या प्रकरणी संयुक्त चौकशी करीत आहेत. .मेघना ईश्वर काळे असे मृत मुलीचे नाव असून, तीचे आजोबा सोमनाथ सोनगीर काळे (रा. सोनेसांगवी, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांनी कळविल्यानंतर रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी अकस्मात मृत्युची नोंद केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार, मोलमजूरी करणारे सोमनाथ काळे व त्यांचे कुटूंबीय सोनेसांगवीजवळ वस्ती करून पालात राहतात. त्यांच्या झोपडीवजा पालाच्या मागील बाजूस असलेल्या छोट्या पालात मृत मेघना एकटीच राहात होती. दिव्यांग असल्याने इतरांच्या मदतीशिवाय तीला हालचाल करता येत नाही. .दरम्यान, सोमनाथ काळे व त्यांचे कुटूंबीय सकाळी सहाच्या सुमारास उठले असता मेघना राहात असलेल्या पालाची पडझड झाल्याचे दिसल्याने त्यांनी जवळ जावून पाहिले असता मेघना मृतावस्थेत दिसली. तीच्या गळ्यावर लचके तोडल्याच्या गंभीर जखमा आढळून आल्या तर मांडीचा बराचसा भाग कुरतडून खाल्ल्याचे दिसले. याबाबत पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे, उपनिरीक्षक राजेश कर्डिले यांनी पोलिस पथकासह घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला..दरम्यान, वनविभागाला याबाबत माहिती कळविण्यात आल्यानंतर मंचर विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले, शिरूरचे वनपरिमंडल अधिकारी पी. एस. शिंदे, नियतक्षेत्र अधिकारी एस. ए. चव्हाण यांच्यासह माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अविनाश विसलकर यांनी भेट दिली. मेघना हिचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यापूर्वी डॉ. विसलकर यांनी जखमेजवळील स्वॅब ताब्यात घेतले..या घटनेनंतर परिसरात घबराटीचे वातावरण पसरले. सोनेसांगवीपासून जवळच औद्योगिक वसाहत असून, या वसाहतीतील दोन कंपन्यांच्या परिसरात काही दिवसांपूर्वी बिबट्याचा वावर आढळून आला होता. तर एलजी कंपनीजवळ लावलेल्या पिंजऱ्यात एक बिबट्या जेरबंद झाला होता. सोनेसांगवी परिसरातही बिबट्याच्या वावराबाबत स्थानिक ग्रामस्थांनी काही दिवसांपूर्वी तक्रारी केल्या होत्या. तथापि, हा बिबट्याचा हल्ला असल्याबाबत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अद्याप दूजोरा दिलेला नाही. त्यामुळे हा कुठल्या हिंस्त्र प्राण्याचा हल्ला आहे की भटक्या कुत्र्यांनी दिव्यांग मुलीला शिकार केले असावे, याबाबत मतमतांतरे व्यक्त केली जात आहेत. या परीसरातील बिबट्या व वन्यप्राण्यांच्या वावराबाबत ग्रामस्थांमधून भिती व्यक्त केली जात आहे..वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली असून, मृत मेघना काळे हिच्या शरीरावरील जखमांजवळील स्वॅब जमा केले आहे. हे स्वॅब नागपूर येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविले आहे. तेथील अहवाल आल्यानंतरच हा कुठल्या प्राण्याचा हल्ला आहे याबाबत नेमकेपणाने सांगता येईल. प्रथमदर्शनी तरी बिबट्याचा हल्ला असावा की सर्पदंश झाल्याचे दिसून येत नाही.स्मिता राजहंस (सहायक वनसंरक्षक, जुन्नर).या घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून, मजूर कुटूंबातील मेघना ही दिव्यांग मुलगी झोपडीवजा पालावर एकटीच झोपली होती. या पालाचा दरवाजा देखील प्लॅस्टिकने अच्छादलेला होता. वेळेत मदत न मिळाल्याने व दिव्यांग असल्याने प्रतिकार करता न आल्याने श्वापदाच्या हल्ल्यात तीचा जागीच मृत्यु झाल्याच्या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत.महादेव वाघमोडे पोलिस निरीक्षक,रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाणे.