पुणे

Organ Donate : अवयवदानात पुरुषांचा वाटा अधिक; पुणे विभागात गेल्‍यावर्षी ७९ जणांकडून पुढाकार

अवयवदानात महिलांच्‍या तुलनेत पुरुषांचा टक्‍का अधिक असल्‍याचे पुणे विभागीय अवयव प्रत्‍यारोपण समन्‍वय समितीच्‍या (झेडटीसीसी) आकडेवारीवरून आले समोर.
सकाळ वृत्तसेवा
गेल्‍या वर्षभरात पुणे विभागात ७९ मेंदूमृत (ब्रेनडेड) दात्यांच्‍या नातेवाइकांनी अवयवदान केले असून त्‍यापैकी पुरुषांची संख्‍या ५७ (७२ टक्के), तर स्त्रियांची संख्‍या २२ (२८ टक्के) आहे. या अवयवदानामुळे २०७ रुग्णांवर यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आले.

