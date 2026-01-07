पुणे - अवयवदानात महिलांच्या तुलनेत पुरुषांचा टक्का अधिक असल्याचे पुणे विभागीय अवयव प्रत्यारोपण समन्वय समितीच्या (झेडटीसीसी) आकडेवारीवरून समोर आले आहे.गेल्या वर्षभरात पुणे विभागात ७९ मेंदूमृत (ब्रेनडेड) दात्यांच्या नातेवाइकांनी अवयवदान केले असून त्यापैकी पुरुषांची संख्या ५७ (७२ टक्के), तर स्त्रियांची संख्या २२ (२८ टक्के) आहे. या अवयवदानामुळे २०७ रुग्णांवर यशस्वी प्रत्यारोपण करण्यात आले..पुणे ‘झेडटीसीसी’ने अवयवदान आणि प्रत्यारोपण क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार मूत्रपिंड प्रत्यारोपणांची संख्या सर्वाधिक ११७ आहे. त्याखालोखाल ६७ यकृत प्रत्यारोपण, १३ फुफ्फुस प्रत्यारोपण आणि ४ हृदय प्रत्यारोपण करण्यात आले आहे..तसेच हृदय व फुफ्फुस एकत्रित प्रत्यारोपण (२), मूत्रपिंड व हृदय (२) आणि मूत्रपिंड व स्वादुपिंड (२) अशी संयुक्त प्रत्यारोपणही करण्यात आली आहेत, अशी माहिती ‘झेडटीसीसी’च्या समन्वयक आरती गोखले यांनी दिली..मेंदूमृत्यूची कारणे पाहता २८ दात्यांचा मृत्यू अपघात किंवा इजा (ट्रॉमा) यामुळे झाला असून ५१ दाते आजारपण किंवा इतर कारणांमुळे मेंदूमृत ठरले आहेत. विशेष म्हणजे यावर्षी एका ऑस्ट्रेलियन महिलेनेही अवयवदान केले आहे. ‘झेडटीसीसी’ पुणेच्या या कार्यामुळे अवयवदानाबाबत जनजागृती वाढत असून अनेक गंभीर रुग्णांना नवसंजीवनी मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.