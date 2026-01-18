चांडोलीत महिलांसाठी रजोनिवृत्ती क्लिनिक सुरू
कडूस, ता. १८ ः वयाची चाळीशी ओलांडल्यानंतर महिलांमध्ये होणारे हार्मोनल बदल व रजोनिवृत्तीच्या (मोनोपॉज) काळात उद्भवणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य समस्यांवर वेळीच शास्त्रीय व संवेदनशील उपचार मिळावे, या उद्देशाने चांडोली (ता. खेड) येथील ग्रामीण रुग्णालयात महिलांसाठी विशेष ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ सुरू करण्यात आले आहे. दर बुधवारी बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी)अंतर्गत ही सेवा सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती चांडोली ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तेजश्री रानडे यांनी दिली.
वयाच्या एका टप्प्यावर महिलांना रजोनिवृत्तीच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. या रजोनिवृत्तीच्या काळात हार्मोन्समधील बदलांमुळे महिलांमध्ये झोपेचे विकार, चिडचिड, नैराश्य, सांधेदुखी, वजनवाढ तसेच हृदयविकाराचा धोका वाढणे अशा विविध समस्या दिसून येतात. अनेकदा या लक्षणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. हे टाळण्यासाठी महिलांना सुलभ, समर्पित आणि सल्लामसलतयुक्त आरोग्यसेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ची संकल्पना राबविण्यात येत आहे. बुधवारपासून राज्यातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालयांसह ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये मेनोपॉज क्लिनिक सुरू करण्यात आले आहे. या क्लिनिकमध्ये रजोनिवृत्तीबाबत आवश्यक वैद्यकीय तपासणी व औषधोपचारासह मानसिक आरोग्य विषयक समुपदेशन, आहार व जीवनशैली विषयक मार्गदर्शन तसेच नियमित आरोग्य तपासणी व सल्ला दिला जाणार आहे.
कॅल्शिअम आणि व्हिटॅमिन-डी उपचार, आवश्यक तपासण्या, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची सुद्धा माहिती यामध्ये देण्यात येणार आहे. महिलांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरणारे हे क्लिनिक मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण रुग्णालयात सुरू केले आहे, दर बुधवारी होणाऱ्या या विशेष ओपीडी सेवेचा महिलांनी लाभ घ्यावा व रजोनिवृत्ती काळातील लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच तपासणी करून पुढील आयुष्य अधिक निरोगी व सुरक्षित बनवावे, असे आवाहन चांडोली ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. रानडे यांनी केले आहे.
