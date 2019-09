विरोधाची मानसिकता जिवंत ठेवायला हवी - सिन्हा 

पुणे - विरोधाची मानसिकता लोकशाहीसाठी जिवंत ठेवली पाहिजे, अन्यथा लोकशाहीचे भवितव्य धोक्‍यात येईल, असा इशारा यशवंत सिन्हा यांनी दिला. गांधी स्मारक निधी येथे युवक क्रांती दलातर्फे आयोजित व्याख्यानात ते बोलत होते. सिन्हा म्हणाले, ""आता विरोधी मत मांडणे हे देशविरोधी मानले जाते. मला इमानदारीचा मार्ग पकडायचा असल्याने पक्षीय राजकारण सोडले, आणि भयमुक्त होउन बोलायला, लिहायला सुरवात केली. काश्‍मीरमध्ये मार्शल लॉ सारखे वातावरण आहे. मलाही तिथे जाऊ दिले नाही. मूलभूत अधिकार नाकारले जात आहेत, आणि सर्व देशात आनंदाचे वातावरण झाल्याचे सांगण्यात आले. भारताच्या संविधानातील गोष्टी काश्‍मीरमध्ये डावलण्यात आल्या. विरोधी पक्षांकडून काश्‍मीरबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली गेली नाही. रोज सर्जिकल स्ट्राईक होत आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक हे प्रशासनाचे मॉडेल होऊ शकत नाही. गांधीजी आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या मार्गाने जावे लागेल. मी न्यायव्यवस्थेच्या बाबतीतही अपेक्षा ठेवत नाही, कारण आजचे सर्वोच्च न्यायालय देखील दबावाखाली आहे.'' कार्पोरेट टॅक्‍स रद्द करून उद्योग क्षेत्रातील मूठभरांचे भले करण्यात आले. सामान्यांचे त्यात काय भले झालेय ? पण आपण आता प्रश्नच विचारायचे विसरलो आहोत. तरुण जागृत झाले तर कोणी रोखू शकणार नाही. कृषी उत्पन्न दुप्पट करणार होते, त्याचे काय झाले ? त्याच प्रमाणे आकड्यांची हेराफेरी करून 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था ते उभे करतील, असेही सिन्हा यांनी सांगितले.

Web Title: The mentality of the conflict must be kept alive says yashwant sinha