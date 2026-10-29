Mephedrone Seized : काळेपडळमध्ये दोघा तरुणांकडून सव्वातीन लाखांचे मेफेड्रोन जप्त

पुणे - पोलिसांनी काळेपडळ परिसरातून दोघांना ताब्यात घेत मेफेड्रोन (एमडी) अमली पदार्थांसह मोबाईल आणि दुचाकी असा सुमारे चार लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. गुन्हे शाखेच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने ही कारवाई केली..मुशरफ इसाक शेख (वय २५) आणि सोहेल बाबूलाल शेख (वय २५, दोघे रा. नेहरू पार्क, काळेपडळ) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी पोलिस अंमलदार अमोल सरडे यांनी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यावरून एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काळेपडळ परिसरातील समृद्धी चौक रस्त्यालगत रेल्वे लाइनच्या भिंतीलगत दोन तरुण संशयास्पदरीत्या थांबल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. पोलिसांनी झडती घेतली असता, मुशरफ शेख आणि सोहेल शेख याच्याकडे एकूण १११ ग्रॅम मेफेड्रोन आढळून आले..आरोपींनी हा अमली पदार्थ विक्रीसाठी आणल्याचे तपासात समोर आले. पोलिस उपायुक्त हसन गौहर आणि सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तृप्ती सोनवणे, पोलिस उपनिरीक्षक योगेश कोतकर, आशा भिंगारे आणि पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.