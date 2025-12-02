पुणे

Municipal Employee Pay : समाविष्ट गावांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात आणि पदावनती; आयुक्तांनी पुनर्विचार आदेश दिला!

Employee Rights : समाविष्ट गावांतील पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात व पदावनतीचे तक्रारीवर आयुक्तांनी पुनर्विचार आदेश दिला आहे. कर्मचाऱ्यांचा आर्थिक व व्यावसायिक हक्क राखण्यासाठी अहवालाची सखोल पडताळणी सुरू आहे.
Pay Cuts and Promotions for Employees from Merged Villages

Pay Cuts and Promotions for Employees from Merged Villages

Sakal

कृष्णकांत कोबल ------------------------
Updated on

मांजरी : चार वर्षांपूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या निम्म्यापेक्षा अधिक ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांंचे वेतन कपात करून काहींची पदावनतीही करण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाकडून राबविण्यात आलेले हे धोरण अत्यंत अन्यायकारक असल्याची तक्रार या कामगारांनी केली असून आयुक्त कार्यालयाकडे त्याबाबत दाद मागितली आहे. याबाबत आयुक्तांनी पुन्हा पडताळणीचे आदेश देवून अहवाल मागविला आहे. चार वर्षांपूर्वी तेवीस गावांच्या समावेशाबरोबर तेथील कर्मचाऱ्यांचाही पालिका प्रशासनात समावेश झाला आहे. जिल्हापरिषदेच्या कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून हा अहवाल महापालिकेकडे सुपूर्द केला होता.‌

Loading content, please wait...
pune
Employees
salary
pmc
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com