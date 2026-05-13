पुणे

कास - एस एस सी बोर्ड परीक्षेमध्ये विद्यामंदिर वाघेश्वरचे यश...

कास, ता. १३ ः दहावीच्या परीक्षेत मेरू विद्यामंदिर, वाघेश्वर विद्यालयाचा निकाल ९८.२१ टक्के लागला आहे. यामध्ये विशेष श्रेणीत १९, प्रथम २१, द्वितीय १३ विद्यार्थी आहेत. विद्यालयात आदिती मोरे (९२.२०) प्रथम, तन्वी जाधव (९१.८०) द्वितीय, अनुष्का कांबळे (९१) तृतीय, तन्वी ज्योतिराम जाधव (९०.६०) चतुर्थ, तर अमोघ चिंचकर (९०.४०) याने पाचवा क्रमांक पटकावला. या यशाबद्दल रयत शिक्षण संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी संजय धुमाळ, शिक्षण विस्तार अधिकारी चंद्रकांत कर्णे, शिक्षण विस्तार अधिकारी मिलन मुळे, भणंग केंद्राच्या केंद्रप्रमुख श्रीमती गंगावणे, तसेच स्कूल कमिटीचे सदस्य मच्छिंद्र क्षीरसागर, प्रमोद जाधव, डी. टी. साळुंखे, जगन्नाथ जाधव, मुख्याध्यापिका श्रीमती तारळकर, श्री. घाडगे, श्रीमती जाधव, श्री. लाड, श्री. सावंत, श्री. वाघमारे, श्रीमती जगताप आदींनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

