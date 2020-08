पुणे - पुणेकरांनो, या संपूर्ण आठवड्यात शहर आणि परिसरात हलक्‍या ते मध्यम पावसाच्या सरी पडतील. आठवड्याच्या शेवटी घाट माथ्यावर पावसाचा जोर वाढण्याची शक्‍यता आहे, असा अंदाज हवामान खात्याने रविवारी वर्तविला आहे. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा शहरात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून पावसाचा जोर ओसरला आहे. पुण्यात रविवारी सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या चोविस तासांत फक्त एक मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. पण पुणेकरांनो, या आठवड्याच्या (ता. 24 ते 29) सुरुवातीच्या तीन दिवसांत हलक्‍या ते मध्यम सरी पडणार असल्या तरीही त्यानंतर घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढणार आहे, असेही खात्यातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा पुण्यात शिवाजीनगर येथील वेधशाळेत 1 जून ते 23 ऑगस्टदरम्यान 576.2 मिलिमीटर पाऊस पडला. लोहगावमध्ये 611, तर पाषाणमध्ये 528 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. कोकणात पावसाचा जोर ओसरला

पावसासाठी पोषक वातावरण नसल्याने कोकणात पावसाचा जोर ओसरला आहे; मात्र मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाचा शिडकाव होत आहे. कोकणात पावसाने उघडीप दिली असून, अधून-मधून हलक्‍या सरी पडत आहेत. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे नदीनाल्यांची पाणीपातळी घटली आहे.



Web Title: meteorological department has forecast light to moderate rains in Pune