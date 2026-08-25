Metro Project : खडकवासल्यात मेट्रो प्रकल्पाच्या हालचाली; अधिकाऱ्यांकडून पाहणी

खडकवासला - खडकवासला-हडपसर-खराडी मेट्रो प्रकल्पाच्या कामाला आता गती मिळण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकल्पाच्या सर्व्हे आणि आराखड्याचे काम सध्या सुरू असून, प्रत्यक्ष काम लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या दृष्टीने पुणे मेट्रोकडून प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मेट्रो अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली..मेट्रो प्रकल्पामुळे होणारे फायदे, तसेच प्रस्तावित मार्गाची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पुणे मेट्रोचे अधिकारी सोनू चौधरी, शशी भूषण यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला. कोल्हेवाडीत झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाची माहिती देत नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. यावेळी अधिकाऱ्यांनी सध्या प्रकल्पाचे सुरुवातीचे स्थानक कोल्हेवाडी येथे प्रस्तावित असल्याची माहिती दिली..मात्र, कोल्हेवाडीऐवजी खडकवासला येथील गॅस शेडच्या पुढे मुख्य स्थानक आणि कारशेड उभारावे, अशी मागणी स्थानिकांच्या वतीने करण्यात आली. यामुळे खडकवासला परिसरातील नागरिकांसह पर्यटकांनाही मोठा फायदा होऊन परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळेल, असे नागरिक व नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. या दोन्ही मागण्यांबाबत मेट्रो अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या मागण्या पुणे मेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.यावेळी नगरसेविका धनश्री कोल्हे, नगरसेवक सुभाष नाणेकर, भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष दत्ता कोल्हे, विजय मते, अशोक मते, रमेश गायकवाड, माजी सरपंच विजय कोल्हे, अजय कोल्हे, आनंद मते व परिसरातील नागरिक उपस्थित होते..उड्डाणपूल उभारण्याची मागणीकोल्हेवाडी ते नांदेड फाटा दरम्यान मेट्रोच्या पिलरसोबत वाहनांसाठी नळ स्टॉप चौकाप्रमाणे उड्डाणपूल उभारावा, अशी मागणी नगरसेविका कोल्हे व नगरसेवक नाणेकर यांनी केली. या उड्डाणपुलामुळे नांदेड, किरकटवाडी, नांदोशी आणि कोल्हेवाडी परिसरातील स्थानिक वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.