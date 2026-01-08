Ajit Pawar : पुणे मेट्रो मनमोहनसिंग यांच्या काळातच मंजूर; अजित पवार यांनी दाखविला भाजपला आरसा

पुणे - डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात पुणे मेट्रो मंजूर झाली. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून मेट्रोसाठी मदत दिली जात आहे, असे सांगत ‘मेट्रो आम्हीच आणली’ असा दावा करणाऱ्या भाजपला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी आरसा दाखविला. कचरा, पाणीटंचाई, खड्डे, वाहतुकीची समस्या, प्रदूषित हवा, पर्यावरणाचे वाढते धोके, हे महापालिकेतील मूलभूत प्रश्न आहेत. याकडे दोन्ही महापालिकांमधील कारभाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले, अशी टीकाही पवार यांनी केली..महापालिका निवडणुकीसाठी पुण्यातील पाच प्रश्नांवर जागृती करणारी ‘अलार्म’ मोहीम पक्षाने सुरू केली. त्याची माहिती पवार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. त्यावेळी विविध प्रश्नांना उत्तरे देताना भाजपची पोलखोल केली. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातील सभेत ‘मागील पाच वर्षांत आम्ही काय केले, हे विचारत असतील तर त्यांनी आरसा बघावा’ अशी टीका करत अप्रत्यक्ष पवार यांच्यावर निशाणा साधला होता..प्रचारात ‘मेट्रो’चे श्रेय घेत असल्याच्या प्रश्नावर पवार म्हणाले, ‘डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या काळात मेट्रो मंजूर झाली. पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, त्यांच्यानंतर आता मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मी राज्य सरकारमधून मेट्रोला मदत देत आहोत.’नवीन महापालिकांबाबत पवार म्हणाले, ‘शहराचा विस्तार चारही दिशांना होत असून, लोकसंख्येतही मोठी वाढ होत आहे. सध्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांमधील वाढती लोकसंख्या पाहता जिल्ह्यात दोन नवीन महापालिका होऊ शकतात..हडपसरच्या पुढील भागांचा समावेश करून चाकण आणि आळंदी-वाघोली या भागासाठी दोन महापालिका होऊ शकतात. महापालिका हद्दीतून उरुळी, फुरसुंगी वगळून नगरपरिषद झाली, तरीही तेथील नागरिक समाधानी नाहीत. त्यामुळे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर दोन महापालिका केल्या जातील.’पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील कारभाराबाबत पवार म्हणाले, ‘महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी अनागोंदी कारभार केला आहे. दोन्ही शहरांमधील ढासळलेल्या नागरी पायाभूत सुविधांबद्दल नागरिकांमध्ये असंतोष वाढल्यानेच ‘अलार्म’ मोहीम सुरू केली आहे. वाहतूक, कचरा, पाणी, प्रदूषण या प्रश्नांची गंभीर स्थिती झाल्याचा हा अलार्म आहे. ते सुधारण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.’.‘खर्च केलेला निधी गेला कुठे?’महापालिकेची सत्ता असणाऱ्यांनी नऊ वर्षांत ७५ हजार कोटी पुण्यातील विकासकामांवर खर्च केले. मात्र, शहरात कुठेच ठोस विकासकामे दिसत नाहीत. मग खर्च केलेला निधी गेला तरी कुठे? असा प्रश्न अजित पवार यांनी बुधवारी भाजपसमोर उपस्थित केला..कासेवाडी-भवानी पेठ (प्रभाग २२), नाना पेठ-रविवार पेठ (प्रभाग २३) या प्रभागांतील पक्षाच्या उमेदवारांसाठी कॅम्प परिसरातील जुना मोटार स्टँड येथे प्रचार सभा घेतली. त्यावेळी पवार म्हणाले, ‘वाहतूक कोंडीत पुण्याचा जगात चौथा क्रमांक आहे. शहरात १२ हजार ३५० सफाई कर्मचारी असल्याचे महापालिका सांगते. त्यापैकी काही जणांकडे फोन करून चौकशी केली, तेव्हा ते पुण्यातच नसल्याचे सांगतात.’दरम्यान, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आंदेकर कुटुंबातील सदस्यांना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिल्याने टीका होत आहे. त्यातच पवार यांची सभा आंदेकर कुटुंब उभे असलेल्या प्रभागातील उमेदवारांसाठी होती. त्यावेळी कुटुंबातील सदस्य उपस्थित होते..अजित पवार म्हणाले...सुप्रिया सुळे प्रचारात का नाहीत, हे त्यांना विचारून सांगतोनिवडणुकीच्या प्रचारात तुतारीचाही आवाज येणारउमेदवारांच्या माघारीच्या तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे गेल्या असून चौकशी होणारकसलाही प्रसंग आला तरी उमेदवारी माघार घेणार नाही, असेच उमेदवार पक्षांनी निवडावेतसत्तेत आल्यास ‘बीडीपी’चा प्रश्न मार्गी लावू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.