पुणे

माढ्यात घरफोडी; सव्वादोन लाखांचा ऐवज लंपास

माढ्यात घरफोडी; सव्वादोन लाखांचा ऐवज लंपास
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माढ्यात घरफोडी; सव्वादोन लाखांचा ऐवज लंपास
उपळाई बुद्रूक, ता. २५ : माढा शहरातील शिवाजीनगर परिसरात चोरट्याने बंद घर फोडून सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम, असा २ लाख १५ हजार रुपयांचा ऐवज चोरून नेल्याची घटना घडली. याप्रकरणी माढा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत आनंद बाळकृष्ण बारगजे (वय ५६, रा. शिवाजीनगर, माढा) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ जून रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून ते २४ जून रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंतच्या कालावधीत चोरट्याने बारगजे यांच्या घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला. त्यानंतर बेडरूममधील कपाटात ठेवलेले सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम चोरून नेली. चोरीस गेलेल्या ऐवजात दोन सोन्याच्या नथा, लेडीज अंगठी, दोन सोन्याच्या चेन, कर्णफुले, दोन सोन्याच्या अंगठ्या तसेच १० हजार रुपयांची रोख रक्कम, असा एकूण २ लाख १५ हजार रुपयांचा माल असल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे.

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