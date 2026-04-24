Pune News: म्हाळुंगे परिसरात सकाळी दोन तासांचा वाहन कोंडीचा ट्राफिक अडथळा; राधा चौक ते शितळादेवीनगर, वाहतूक कोंडीने प्रवाशांचे हाल

औंध: म्हाळुंगे (पाडाळे) परिसरात गुरुवारी सकाळी नऊच्या सुमारास भीषण वाहतूक कोंडी झाली. राधा चौक ते शितळादेवीनगर कॉर्नरदरम्यान वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने चाकरमानी, शालेय विद्यार्थी आणि प्रवाशांचे अडीच तास हाल झाले..सकाळच्या गर्दीच्या वेळी वाहनांची संख्या अचानक वाढल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. यात पीएमपी बसेस आणि शालेय वाहने अडकून पडल्याने अनेकांना कामावर व शाळेत पोहोचण्यास उशीर झाला..काही चालकांनी घाईघाईत चुकीच्या पद्धतीने वाहने चालवल्याने कोंडीत अधिकच भर पडली. वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत अडीच तासांच्या प्रयत्नांनंतर वाहतूक सुरळीत केली..''या मार्गावर वाढत्या वाहनांमुळे नेहमीच कोंडी होते. वाहतूक शाखा व महापालिकेने समन्वय साधून ठोस उपाययोजना करावी. तसेच सकाळच्या वेळी जड वाहनांना प्रवेश बंदी करावी,'' अशी मागणी स्थानिक रहिवासी तुषार हगवणे यांनी केली आहे.