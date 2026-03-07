अल्पवयीन मुलाची धिंड प्रकरणी बुधवारी धरणे आंदोलने
धिंडप्रकरणी म्हसवडला
बुधवारी धरणे आंदोलन
म्हसवड, ता. ७ : येथील पोलिस ठाण्यात खोटा गुन्हा दाखल करून अल्पवयीन मुलासह काही युवकांची धिंड काढल्याच्या गंभीर प्रकरणात संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर अद्याप गुन्हा दाखल न झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. याप्रकरणी बुधवारी (ता. ११) सकाळी ११ वाजता येथील अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती भागवत अर्जुन जानकर व सामाजिक कार्यकर्ते महेश करचे यांनी दिली.
म्हसवड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अक्षय सोनवणे व त्यांच्या सहकारी पोलिसांनी अधिकाराचा गैरवापर करून काही युवकांना ताब्यात घेत त्यांच्या विरोधात बनावट गुन्हा दाखल केला. त्यामध्ये अल्पवयीन मुलाचीही धिंड काढून बदनामी केल्याचा गंभीर गुन्हा केला आहे. ही घटनेने मानवी हक्कांचे, तसेच बाल न्याय अधिनियमाचे उल्लंघन झाले असल्याचे सांगण्यात आले.
यासंदर्भात अल्पवयीन मुलाच्या पालकांनी पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्याकडे पुराव्यासह लेखी तक्रार दिली असतानाही आजपर्यंत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
संबंधितांवर गुन्हा दाखल होत नसल्याने न्याय मिळवण्यासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे, असे भागवत जानकर व महेश करचे यांनी म्हटले आहे.
या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करून चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
-----------------------------
