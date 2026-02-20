पुणे

MHTCET 2026 Registration : सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! एमएचटी सीईटी नोंदणीला २४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

MHT CET 2026 Registration : राज्यातील अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण आणि कृषी अभ्यासक्रमांच्या 'एमएचटी सीईटी' नोंदणीला २४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. यंदापासून परीक्षा दोनदा देण्याची संधी मिळणार असून, दोन्हीपैकी सर्वोत्तम गुण प्रवेशासाठी ग्राह्य धरले जातील. आतापर्यंत १२.५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे.
MHTCET 2026 Registration

MHTCET 2026 Registration

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र, बी. प्लॅनिंग, एम. प्लॅनिंग ( इंटिग्रेटेड) आणि कृषी या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या ‘एमएचटी सीईटी’ (पीसीएम/पीसीबी) अभ्यासक्रमाच्या सीईटी प्रवेश नोंदणीला २४ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, एमबीए आणि एमएमएस अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी २५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

Loading content, please wait...
pune
exam
Pharmacy
Engineering

Related Stories

No stories found.