MHTCET 2026 Registration : सीईटी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! एमएचटी सीईटी नोंदणीला २४ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ

पुणे : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र, बी. प्लॅनिंग, एम. प्लॅनिंग ( इंटिग्रेटेड) आणि कृषी या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या 'एमएचटी सीईटी' (पीसीएम/पीसीबी) अभ्यासक्रमाच्या सीईटी प्रवेश नोंदणीला २४ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, एमबीए आणि एमएमएस अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी २५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. .यंदापासून 'एमएचटी सीईटी' (पीसीएम/पीसीबी), एमबीए आणि एमएमएस या तीन अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा दोनदा होणार आहे. या तिन्ही सीईटी परीक्षेसाठी पहिल्या संधीसाठी आठ लाख ३१ हजार २७७ विद्यार्थ्याची नोंदणी केली आहे. तर दुसऱ्या संधीसाठी चार लाख २० हजार ५१५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. दोन्ही संधी मिळून एकूण १२ लाख ५१ हजार ७९२ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देणार आहेत. विद्यार्थ्यांना एक प्रवेश परीक्षा देणे बंधनकारक असून दुसरी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक असेल. यासाठी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्ज करताना आताच दोन प्रवेश परीक्षा द्यायच्या आहेत की एक प्रवेश परीक्षा द्यायची हे ठरविण्यास सांगण्यात आले होते. विद्यार्थ्याने दोन प्रवेश परीक्षा दिल्यास, त्याला दोन्हीपैकी ज्या परीक्षेत जास्त गुण असतील ते प्रवेशासाठी गृहीत धरले जातील, असे सीईटी कक्षाने स्पष्ट केले आहे..पीसीएम,पीसीबी सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस २४ फेब्रुवारीपर्यंत व एमबीए/एमएमएस सीईटीच्या प्रवेश नोंदणीस २५ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदतवाढ.दोन्ही सत्रातील परीक्षेच्या तारखाअभ्यासक्रम : पहिली परीक्षा : दुसरी परीक्षाएमएचटी सीईटी (पीसीएम) : ११ ते १९ एप्रिल : १४ ते १७ मेएमएचटी सीईटी (पीसीबी) : २१ ते २६ एप्रिल : १० ते ११ मेएमबीए/ एमएमएस : ६ ते ८ एप्रिल : : ९ मे.सीईटी परीक्षेसाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये नोंदणी केलेले विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा : २०२३-२४ : २०२४-२५ : २०२५-२६एमएचटी सीईटी (पीसीएम) : ३,१३,७३१ : ३,७९,७९४ : ४,६४,२६३एमएचटी सीईटी (पीसीबी) : २,७७,४०१ : २,९५,५७७ : ३,०१,०७२एमबीए / एमएमएस : १,३०,९२७ : १,५२,९११ : १,५७,२८१.