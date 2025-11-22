MHT-CET Exam 2026 : महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा २०२६ संभाव्य वेळापत्रक जाहीर, एप्रिलमध्ये विविध परीक्षा

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६मध्ये होणाऱ्या विविध व्यावसायिक पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या सीईटी परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर झाले आहे. त्याप्रमाणे पहिली ‘एमएचटी-सीईटी’ (पीसीएम) परीक्षा ११ ते १९ एप्रिल आणि ‘एमएचटी-सीईटी’ (पीसीबी) परीक्षा २१ ते २६ एप्रिलदरम्यान होणार आहे. एमबीए आणि एमएमएस अभ्यासक्रमासाठी होणारी सीईटी सहा ते आठ एप्रिलदरम्यान होणार आहे..यंदा मार्च ते मेमध्ये परीक्षा होणार आहे. सीईटी कक्षाने विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी होणाऱ्या १७ प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक शुक्रवारी जाहीर केले. यात १२ प्रवेश परीक्षा पदवी अभ्यासक्रमांच्या, तर पाच प्रवेश परीक्षा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या आहेत. प्रवेश परीक्षा सकाळी आणि दुपारच्या सत्रात ऑनलाइन पद्धतीने राज्यातील विविध महाविद्यालयांत होणार आहेत. काही प्रवेश परीक्षा सायंकाळी होणार आहेत. ही प्रवेश परीक्षा मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होऊन मेच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत चालणार आहेत..Satara Crime:'घरफोडी करणारी टोळीला पकडले'; बोरगाव पोलिसांची कामगिरी, साडेआठ लाखांचा मुद्देमाल जप्त.काही प्रवेश परीक्षांचे संभाव्य वेळापत्रक‘एमएचटी सीईटी’ (पीसीएम) (पहिली परीक्षा) : ११ ते १९ एप्रिल‘एमएचटी सीईटी’ (पीसीबी) (पहिली परीक्षा) : २१ ते २६ एप्रिलएमबीए/एमएमएस : ६ ते ८ एप्रिलएमसीए : ३० मार्चएलएलबी (तीन वर्ष) : १ ते २ एप्रिलएलएलबी (पाच वर्ष) : ८ मेबी.एचएमसीटी/बीसीए/बीबीए/बीएमएस/बीबीएम : २८ ते ३० एप्रिलनर्सिंग : ६ ते ७ मे.दुसऱ्या ‘एमएचटी सीईटी’, एमबीए सीईटी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रकएमबीए/एमएमएस : ९ मेएमएचटी-सीईटी (पीसीबी) : १० ते ११ मेएमएचटी-सीईटी (पीसीएम) : १४ ते १७ मे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.