Pune News : म्हाळुंगे-बालेवाडीत कामगाराचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; ठेकेदारावर गुन्हा

पुणे : म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील एका नियोजित गृहप्रकल्पात सुतारकाम करणाऱ्या कारागिराचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षासाधने उपलब्ध करून न दिल्याने बाणेर पोलिसांनी ठेकेदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..उज्ज्वल मजुमदार (वय ३२, रा. म्हाळुंगे-बालेवाडी) असे मृत्यूमुखी पडलेल्या कारागिराचे नाव आहे. याप्रकरणी त्यांच्या पत्नी सरस्वती मजुमदार (वय २८) यांनी बाणेर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, ठेकेदार कंपनीतील कर्मचारी प्रवीण चंद्रकांत जवळकर, रा. औंध) आणि महेंद्र केशव चांडगे (रा. सहकारनगर) यांच्याविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मजुमदार हे लोटस रिअलिटी गृहप्रकल्पात सुतारकाम करत होते. १८ मार्च रोजी दुपारी सुमारास ते काम करताना अचानक पाऊस सुरू झाला. त्यावेळी प्लायवूड कापण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कटरची वायर घेत असताना त्यांना विजेचा जोरदार धक्का बसल्याने ते बेशुद्ध पडले. .घटनेनंतर त्यांना तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षाविषयक साधने उपलब्ध करून न दिल्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप पत्नीने फिर्यादीत केला आहे. यानुसार पोलिसांनी संबंधित ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.