Pune News : अतिसूक्ष्म उद्योगांना हवे धोरणात्मक पाठबळ; परिसंवादातील सूर

पुणे - बाजारपेठेतील संधी, वित्तपुरवठा व कर्ज प्रक्रियेतील अडचणी आणि डिजिटल तंत्रसाधनांच्या अपुऱ्या वापरामुळे अतिसूक्ष्म उद्योग-व्यवसायांच्या विस्ताराला मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे अतिसूक्ष्म उद्योग-व्यवसायांकरिता राज्याच्या पातळीवर धोरण आखणी, त्यांच्या व्यवसायवाढीसाठी पोषक वातावरण आणि स्थानिक बाजारपेठांशी जोडणी आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्यातील अतिसूक्ष्म उद्योगांच्या सक्षमीकरणावरील परिसंवादात मांडण्यात आली..‘दे आसरा फाउंडेशन’ आणि ‘अर्थ ग्लोबल’तर्फे राज्यातील अतिसूक्ष्म उद्योग-व्यवसायांची सद्यस्थिती, त्यांच्यासमोरील आव्हाने आणि विकासाच्या संधींचा वेध घेणाऱ्या ‘स्टेट ऑफ नॅनो-एंटरप्रायझेस इन महाराष्ट्र’ या अहवालाचे प्रकाशन सोमवारी (ता. १६) झाले. त्यानंतर ‘फ्रॉम डेटा टू डिलिव्हरी फॉर महाराष्ट्राज नॅनो-एंटरप्रायझेस’ या विषयावरील परिसंवादात राज्याचे माजी मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ‘पर्सिस्टंट सिस्टिम्स’चे संस्थापक-अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आणि ‘दे आसरा फाउंडेशन’चे संस्थापक डॉ. आनंद देशपांडे, ‘विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी’चे संस्थापक व संशोधन संचालक डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता आणि उद्योजिका सायली मराठे सहभागी झाल्या होत्या. ‘अर्थ ग्लोबल’चे संशोधन व धोरण विभागाचे कार्यकारी संचालक डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष यांनी सूत्रसंचालन केले..डॉ. करीर म्हणाले, ‘अतिसूक्ष्म उद्योजकांसाठी राज्याच्या पातळीवर धोरण तयार करून जिल्हा स्तरावर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. बचत गट आणि सूक्ष्म-लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) यांच्या मधल्या टप्प्यात असलेल्या अतिसूक्ष्म उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सक्षम व्यवस्था, त्यांना ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी, कर्जपुरवठा, नोंदणी, तंत्रज्ञानाचा वापर यावर स्वतंत्रपणे उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे.’मराठे म्हणाल्या, ‘अतिसूक्ष्म उद्योगांपुढे व्यवसायाचे डिजिटायझेशन, व्यवसायाच्या विस्तारासाठी कर्जाची जोखीम न घेण्याची मानसिकता, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच अशी अनेक आव्हाने असून, उद्योजकांना योग्य मार्गदर्शन अपेक्षित आहे.’.डॉ. सेनगुप्ता यांनी उलाढाल, व्यवसायाचे स्वरूप, उद्योगांचा प्रकार आणि कामगारांच्या संख्येच्या आधारे सध्याच्या 'एमएसएमई' उद्योगांच्या वर्गीकरणात अतिसूक्ष्म उद्योगांसाठी स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करण्याची भूमिका मांडली. डॉ. देशपांडे म्हणाले, ‘अतिसूक्ष्म उद्योजकांना स्वतंत्र श्रेणी देऊन त्यांच्यासाठी विशेष धोरण तयार करणे आणि छोट्या उद्योजकांसाठी नियमित आणि सुलभ कर्जपुरवठा व्यवस्था, व्यवसायवाढीसाठी विनामूल्य किंवा अल्पदरातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह तंत्रज्ञानाधारित साधनांचा विकास, कौशल्यासमवेत रोजगारनिर्मितीचे प्रशिक्षण आदी सुविधा देणे आवश्यक आहे.’ फाउंडेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रज्ञा गोडबोले यांनी प्रास्ताविक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.