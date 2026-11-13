IT employees : आउटलुकच्या तांत्रिक बिघाडामुळे कर्मचाऱ्यांना कामातून मिळाला ब्रेक; मायक्रोसॉफ्टला दिवाळीची खरी भेट दिल्याबद्दल मीम्समधून धन्यवाद

पारगाव, ता. १३: दिवाळीची सुट्टी नुकतीच संपली परंतु आयटी ( माहिती तंत्रज्ञान ) व कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतांश कर्मचार्यांनी दोन दिवसावर असलेल्या विकेंडची शनिवार रविवारच्या सुट्टीला जोडून वर्क फ्रॉम होम घेतले त्यात आज शुक्रवारी अचानक तांत्रिक बिघाडामुळे मायक्रोसॉफ्ट आउटलुक ची सेवा सात तासाहून अधिक काळ विस्कळीत झाल्यामुळे कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांना कामातून निवांतपणा मिळून कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांची चंगळ यामुळे सोशल मीडियावर मात्र मजेशीर मीम्सचा पाऊस पडला. एका व्हायरल पोस्टमध्ये आऊटलुक ला उद्देशून, ‘तुला जितका वेळ लागेल तितका वेळ घे, आम्ही तुझ्यासोबत आहोत!’ अशी मिम्स पहायला मिळाली .दिवाळीमुळे सुट्ट्यांचे वातावरण त्यातच आयटी ( माहिती तंत्रज्ञान ) व कार्पोरेट क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम (घरून काम करण्याची ) सुविधा देण्यात आली होती अशातच आज शुक्रवारी मायक्रोसॉफ्ट आउटलुक च्या सेवेत तांत्रिक बिघाड निर्माण झाल्याने कॉर्पोरेट विश्वात ई-मेलची देवाणघेवाण, कामाचे अपडेट्स आणि दैनंदिन समन्वय यावर परिणाम झाल्याचे चित्र दिसून आले विशेष म्हणजे, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आधीच अनेक कर्मचारी घरून काम करत असताना हा तांत्रिक बिघाड झाल्याने शुक्रवारचा दिवस आणखी चर्चेत आला. रोज ई-मेल, मीटिंग, टार्गेट्स आणि डेडलाईन्समध्ये अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांना या परिस्थितीमुळे काहीसा निवांत वेळ मिळाल्याच्या मिश्किल प्रतिक्रिया उमटत आहेत. सोशल मीडियावर विविध माध्यमांवर विनोदी गंमतीदार मीम्सचा धुमाकूळ पहायला मिळाला.एका मिम्समध्ये तर थेट मायक्रोसॉफ्ट ला उद्देशून, ‘आज संपूर्ण कर्मचारी वर्ग आनंदात आहे, कारण मायक्रोसॉफ्ट ने आज सुट्टी घेतली आहे!’ असा विनोदी संदेश देण्यात आला आहे.तर दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये, ‘एकतर वर्क फ्रॉम वरून शुक्रवार… त्यात आऊटलुक आणि टीम्स पण बंद… लॉंग विकेंड ’ अशी मजेशीर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे.आणखी एका व्हायरल पोस्टमध्ये आऊटलुक ला उद्देशून, ‘तुला जितका वेळ लागेल तितका वेळ घे, आम्ही तुझ्यासोबत आहोत!’ अशा उपरोधिक शब्दांत कर्मचाऱ्यांनी आपली भावना व्यक्त केली आहे..काही पोस्टमध्ये तर मायक्रोसॉफ्ट ला दिवाळीची खरी भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद देण्यात आले आहेत. तर एका मजेशीर संदेशात मायक्रोसॉफ्ट ला घाई न करता कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याचा आणि स्वतःच्या मानसिक आरोग्याची काळजी घेण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.या मीम्समधून कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांचा कामाचा ताण, शुक्रवारची उत्सुकता आणि तांत्रिक बिघाडामुळे मिळालेल्या अनपेक्षित विश्रांतीचा विनोदी अंदाज पाहायला मिळत आहे.थोडक्यात काय, तर दिवाळीची सुट्टी संपली तरी आउटलुक च्या बिघाडामुळे काही कर्मचाऱ्यांना आज ‘डिजिटल सुट्टी’चा अनुभव मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.