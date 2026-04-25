Pune Fire News: रुपालीजवळील शेड व डेक्कन कॉर्नर मॉल परिसरात आग

पुणे : शहरात मध्यरात्री नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील हॉटेल रुपालीजवळ कपड्याचा साठा असलेल्या पत्र्याच्या शेड ला आग लागली. तर दुसरी घटना पहाटे सुमारे ४ वाजता डेक्कन कॉर्नर येथील मॉलच्या आवारात घडली. मॉलच्या आवारात हॉटेलसमोर ठेवलेल्या काही वस्तूंना तसेच फॉल्स सीलिंगला आग लागली होती..दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी लागलेली आग अग्निशमन दलाच्या तत्परतेने नियंत्रण मिळवण्यात आले असून कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. कपड्यांचा साठा ठेवलेल्या पत्र्याच्या शेडला अचानक आग लागली. आग लागल्याचे लक्षात येताच स्थानिकांनी अग्निशमन दलाला माहिती दिली. घटनास्थळी दाखल झालेल्या जवानांनी तातडीने पाण्याचे फवारे मारून आग आटोक्यात आणली..तर दुसऱ्या घटनेत मॉलच्या आवारात हॉटेलसमोर ठेवलेल्या काही वस्तूंना तसेच फॉल्स सीलिंगला आग लागली होती. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाही.