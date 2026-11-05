हॉटेल, घरातून पाच लाखांचा मुद्देमाल लंपास

कळस, ता. ५ : रुई (ता. इंदापूर) येथील सौंदर्य हॉटेलमध्ये मध्यरात्रीच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी प्रवेश केला व गल्ल्यातील २० हजार रुपये रोख रक्कम व एक मोबाईल फोन लंपास केला. यानंतर हॉटेलपासून सुमारे एक हजार फूट अंतरावर असलेल्या हॉटेल मालकाच्या घरात मागील बाजूच्या दाराने प्रवेश केला कपाटातील ९० हजार रुपये रोख रक्कम, दोन तोळे सोन्याचे दागिने व एक मोटरसायकल चोरट्यांनी चोरून नेली.
दोन आठवड्यांपूर्वीच परिसरात चोरीची मोठी घटना घडली होती. यानंतर काल मध्यरात्री झालेल्या चोरीच्या या घटनेने सणासुदीच्या काळात ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
रुई येथील सौंदर्य हॉटेलचे मालक शहाजी पांडुरंग मारकड यांनी चोरीच्या घटनेची वालचंदनगर पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. बुधवारी मध्यरात्री सव्वा दोन वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात चार चोरट्यांनी हॉटेलमध्ये प्रवेश केला. यावेळी गल्ल्यातील वीस हजार रुपयांची रोख रक्कम व एक मोबाईल चोरट्यांनी चोरून नेला. यावेळी इतर चोरटे हॉटेलमध्ये धुंडाळा घेत असताना, एक चोरटा मात्र मजेत नाचत असल्याचे सीसीटीव्हीच्या चित्रीकरणात दिसून येत आहे. हॉटेलमधील चोरीनंतर या चोरट्यांनी हॉटेलपासून सुमारे एक हजार फूट अंतरावर असलेल्या मारकड यांच्या घरात पाठीमागील बाजूच्या दाराने प्रवेश केला. घरातील कपाटात ठेवलेली ९० हजार रुपयांची रोख रक्कम, सोन्याचे गंठण, बोरमाळ, कर्णफुले असे सुमारे दोन तोळे सोने, एक घड्याळ व दारात लावलेल्या दोन मोटारसायकली घेऊन चोरांनी तेथून पोबारा केला. यापैकी एक मोटरसायकल सुरू न झाल्याने, घरापासून ३०० ते ४०० फूट अंतरावर सोडून दिली. तर दुसरी मोटरसायकल घेऊन चोरटे येथून पसार झाले.
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