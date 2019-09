बारामतीत कुटुंबांसह जनावरांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर; पुणे-जेजुरी वाहतूक ठप्प

पुणे : बारामती तालुक्यातील ग्रामीण भागात अतिवृष्टीमुळे 224 कुटुंब आणि 602 जनावरांचे सुरक्षितस्थळी स्थलांतर करण्यात आले आहे. आंबी बुद्रुक, मोरगाव, तरडोली, जळगाव सुपे, अंजनगाव, करावागज, डोर्लेवाडी आणि सोनगाव भागातील नागरिकांना स्थलांतरित करण्यात आले. पुणे-जेजुरीकडे जाणारी वाहतूक ठप्प

जेजुरी - सासवड मार्गावरील पूल नादुरूस्त झाला असून, पुण्याहून जेजुरीकडे जाणारी वाहतूक थांबवली आहे. जेजुरी परिसरात झालेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे.

