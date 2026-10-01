Military Nursing Service: लष्करी परिचर्या सेवेच्या शताब्दी सोहळ्यात शहिदांना अभिवादन, १०० वर्षांची समर्पण परंपरा साजरी

पुणे : सशस्त्र दलातील जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अविरत आरोग्यसेवा देणाऱ्या ‘भारतीय लष्करी परिचर्या सेवे’च्या (मिलिटरी नर्सिंग सर्व्हिस - एमएनएस) शताब्दी वर्षाचा सांगता सोहळा सशस्त्र सेना वैद्यकिय महाविद्यालय येथे नुकताच मोठ्या उत्साहात पार पडला. ‘सेवेसोबत हास्य’ हे ब्रीद घेऊन कार्यरत असलेल्या या सेवेने गेल्या १०० वर्षांत समर्पण, व्यावसायिकता आणि सेवाभावाची परंपरा जपली आहे, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली..या ऐतिहासिक शताब्दीपूर्तीचे औचित्य साधून लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातील युद्ध स्मारक (वॉर मेमोरिअल) येथे हुतात्मा जवानांना आदरांजली वाहण्यात आली. दक्षिण मुख्यालयाच्या लष्करी परिचर्या सेवेच्या प्रमुख ब्रिगेडियर पी. एस. श्रीलेथा यांच्यासह अनेक कार्यरत आणि माजी अधिकाऱ्यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून शहिदांच्या स्मृतीस अभिवादन केले. यावेळी दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख ‘जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ’ लेफ्टनंट जनरल राजेश पुष्कर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते..या वेळी लष्करी परिचर्या सेवेच्या १०० वर्षांच्या वाटचालीतील कामगिरीवर आधारित माहितीपट दाखविण्यात आला. या माहितीपटातून सशस्त्र दलातील जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सेवेत लष्करी परिचर्या सेवा अधिकाऱ्यांनी दिलेले योगदान, त्यांची एकजूट आणि लष्करी समुदायातील परस्पर सहकार्याची भावना अधोरेखित करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.