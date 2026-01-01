पुसेगावात दुध वाटपाने व्यसनमुक्तीचा संदेश
पुसेगावात दूध वाटपाने व्यसनमुक्तीचा संदेश
‘परिवर्तन’, ‘सर्वोदयी’ संस्थांचा नवर्षाच्या स्वागतानिमित्त उपक्रम
पुसेगाव, ता. १ : ‘दारू नको दूध प्या’, ‘३१ ची रात्र दुधाची रात्र’, ‘द दारूचा नाही, द दुधाचा’ अशा घोषणा देत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या- जाणाऱ्यांना दूध वाटप करत परिवर्तन व्यसनमुक्ती संस्था, सातारा आणि सर्वोदयी सामाजिक संस्था, काटेवाडी यांच्या वतीने ‘नववर्षाचे स्वागत दारू पिऊन नको,’ असा संदेश देत करण्यात आले, तसेच एक स्वाक्षरी व्यसनमुक्तीसाठी अभियान राबविण्यात आले.
पुसेगाव येथे मागील तीन वर्षांपासून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यंदा देखील हॅप्पी न्यू इयर, हॅप्पी न्यू इयर... खाणार नाही गुटखा, पिणार नाही बिअर. तंबाखू सोडा, कर्करोग टाळा. एक, दोन, तीन- चार, व्यसनाला करूया हद्दपार, बघताय काय सामील व्हा, दारू नको, दूध प्या या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
यावेळी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते किशोर काळोखे म्हणाले, ‘‘दारू दारुण पराभव करते. व्यसनाचा महापूर घरापर्यंत पोचला असून, ज्या व्यसनांमुळे दारिद्र्य वाट्याला येते. अशा व्यसनांना नकार द्या.’’
डॉ. संदीप माळी यांनी सर्वार्थाने लहान मुलांना चांगल्या सवयी लावल्या, तर आपली संस्कृती आणि संस्काराची मूल्ये रुजून पुढील पिढीसाठी उपयुक्त ठरतील असे सांगितले. सामाजिक कार्यकर्ते जीवन इंगळे यांनी व्यसनमुक्तीची माहिती पत्रके व्यसन असणाऱ्या लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी हा प्रयत्न असून, व्यसनी व्यक्तीचा तिरस्कार नको करायला, तर व्यसनाचा तिरस्कार करायला हवा, असे सांगितले.
सर्वोदयी संस्थेचे बाबासाहेब इनामदार यांनी घोषणा देऊन लोकांना प्रबोधन केले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी संतोष जाधव, सचिन देशमुख, प्रा. भालेराव देशपांडे, प्रमोद कदम, रूपाली रणवरे, दीपमाला जगदाळे, लक्ष्मी इंगळे, प्राजक्ता इंगळे, नीलम मोहिते, प्राजक्ता शिंदे, संतोष शिंदे यांनी परिश्रम घेतले.
पुसेगाव : सर्वोदयी सामाजिक संस्था, काटेवाडी आणि व्यसनमुक्ती केंद्राच्या वतीने व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यात आला.
