पुणे

‘मिल्की मिस्ट’चा आयपीओ ११ ऑगस्टपासून खुला

‘मिल्की मिस्ट’चा आयपीओ ११ ऑगस्टपासून खुला
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‘मिल्की मिस्ट’चा आयपीओ
११ ऑगस्टपासून खुला

मुंबई, ता. ७ः मिल्की मिस्ट डेअरी फूड लि.चा आयपीओ मंगळवारपासून (ता.११) खुला होणार असून, तो गुरुवारी (ता. १३) बंद होईल. अँकर गुंतवणूकदार सोमवारी (ता.१०) बोली लावतील. गुंतवणूकदारांना किमान १०७ शेअरसाठी आणि त्यानंतर १०७ शेअरच्या पटीत बोली लावता येणार आहे. या आयपीओसाठी प्रतिशेअर १३३ ते १४० रुपये असा किंमतपट्टा निश्चित करण्यात आला आहे. हा आयपीओ १,५५३ कोटी रुपयांचा असून,दोन रुपये दर्शनी मूल्याच्या नव्या शेअरच्या विक्रीतून १,४२८ कोटी रुपये उभारण्यात येणार आहेत, तसेच, १२५ कोटींचे शेअर ऑफर फॉर सेल या माध्यमातून उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. ऑफर फॉर सेल अंतर्गत सतीशकुमार टी हे ७५ कोटी रुपायंचे, तर अनिता एस या ५० कोटी रुपयांचे शेअर विकणार आहेत. कर्मचाऱ्यांसाठी राखीव भागातून अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रतिशेअर १३ रुपये सवलत देण्यात येणार आहे. या शेअरची नोंदणी बीएसई आणि एनएसईवर करण्याचा कंपनीचा प्रस्ताव आहे.

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