पुणे

बेल्हे ते आळेफाटा मार्गावरील बस सुरू करण्याची मागणी

आळेफाटा, ता. १७ : बेल्हा ते आळेफाटा या मार्गावरील बंद पडलेली मिनी बस पुन्हा सुरु करण्याची मागणी प्रवाशांनी केली आहे.
नगर-कल्याण या राष्टीय महामार्गावरील बेल्हा ते आळेफाटा या प्रमुख आणि मोठ्या गांवांमधील अंतर सुमारे पंधरा किलोमीटर आहे. या अंतरामध्ये आळेगाव, राजुरी, गुंजाळवाडी ही गावे येतात. या दोन प्रमुख गांवाच्या अंतरामध्ये दोन शासकीय महाविद्यालये, डी फार्मसी, बी फार्मसी, बीएड काॅलेज आहे. यामुळे या रस्त्यावर विद्यार्थी आणि प्रवाशांची नेहमीच गर्दी असते. या गावामध्ये लांब पल्याच्या एसटी बसेस थांबत नाहीत त्यामुळे प्रवाशांना खासगी वाहनाने जादा पैसे देऊन प्रवास करावा लागत आहे.
या मार्गावरील खासगी वाहन चालक एक रिक्षामध्ये प्रमाणाबाहेर सीट भरतात. त्यामुळे वारंवार अपघात होत आहेत. काही वर्षांपूर्वी या मार्गावर नारायणगाव आगाराची मिनी बस सुरू होती. त्याला चांगला फायदा व्हायचा पंरतु ही बस अचानक बंद करण्यात आल्यामुळे प्रवांशाचे हाल होत आहेत. बंद पडलेली मिनी बस पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी राजुरी बेल्हा परीसरातील प्रवासी आणि ग्रामस्थांनी केली आहे.

