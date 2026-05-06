Pune Crime : अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळविण्याचे सत्र सुरूच; शहराच्या विविध भागांतून सहा अल्पवयीन मुली बेपत्ता

पुणे - शहराच्या विविध भागांमधून १५ ते १७ वयोगटातील अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळवून नेण्याचे सत्र सुरूच आहे. दोन दिवसांत सहा अल्पवयीन मुली बेपत्ता झाल्या असून, पालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बेपत्ता मुलींचा शोध घेण्याचे मोठे आव्हान पुणे पोलिसांसमोर उभे राहिले आहे..शहरात अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळवून नेण्याच्या घटना दररोज समोर येत आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, शहरातील नऱ्हे, वानवडी, फुरसुंगी, हडपसर, काळेपडळ आणि वाघोली या उपनगरांमधून अल्पवयीन मुलींना पळवून नेल्याच्या घटना नुकत्याच उघडकीस आल्या आहेत. नऱ्हे परिसरातून १५ आणि १७ वर्षे वयाच्या दोन अल्पवयीन मुलींना अज्ञातांनी आमिष दाखवून पळवून नेले आहे. याप्रकरणी मंगळवारी (ता. ५) नऱ्हे पोलिस ठाण्यात अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..वानवडी परिसरातून चार मे रोजी साडेसतरा वर्षांच्या एका मुलीला अज्ञात व्यक्तीने फूस लावून पळवून नेल्याचा प्रकार घडला. याच दिवशी फुरसुंगी भागातूनही १६ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण झाल्याचे समोर आले आहे. फुरसुंगी पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. हडपसर परिसरातून १७ वर्षे वयाच्या मुलीला अज्ञाताने पळवून नेल्याची घटना चार मे रोजी घडली. हडपसर पोलिसांत याची नोंद करण्यात आली आहे..याशिवाय, काळेपडळ परिसरातून १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला पळवून नेण्यात आले आहे. याप्रकरणी काळेपडळ पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. तर, वाघोली परिसरातून १७ वर्षीय मुलीच्या अपहरणाची घटना चार मे रोजी उघडकीस आली असून, वाघोली पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.शहरातील वेगवेगळ्या भागांतून एकापाठोपाठ एक मुली बेपत्ता होण्याच्या घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या सर्व प्रकरणांत पोलिसांकडून तपास सुरू असून, आरोपींचा शोध घेतला जात आहे.