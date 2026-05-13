पुणे

अवघ्या २४ तासांत दोषारोपपत्र दाखल

पुणे, ता. १३ ः अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्या प्रकरणात हडपसर पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत तपास पूर्ण करून, न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपीला अटक करून त्याच्याविरुद्ध पॉक्स कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
ही घटना ११ मे रोजी माळवाडीतील साधना विद्यालयाजवळ घडली होती. अल्पवयीन मुलगी खेळत असताना ती एकटी असल्याचा फायदा घेत आरोपी मसा दशरथ राजगुरू (वय ३२, रा. सैफुल, ता. सोलापूर) याने तिच्याशी गैरवर्तन केले. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय मोगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोपीचा शोध घेण्यासाठी स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली होती. तपासादरम्यान आरोपीला हडपसर परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले.

