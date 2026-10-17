Baramati Crime : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी वडिलांना जन्मठेप; पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

बारामती - स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याप्रकरणी आरोपी वडिलांना बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १६) हा निकाल दिला. तसेच पीडितेला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले..या प्रकरणातील आरोपी हा पीडितेचा वडील असून, २०२२ मध्ये तो पीडिता आणि तिच्या सावत्र आईसह वीटभट्टीवर राहण्यासाठी आला होता. तेथे २७ डिसेंबर २०२२ पासून आरोपीने पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध सात ते आठ वेळा लैंगिक अत्याचार केले. त्यामुळे पीडिता गर्भवती राहिली. ही बाब कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकी आरोपीने तिला दिली होती. पीडितेच्या गर्भधारणेची माहिती समजल्यानंतर आरोपी तिला वीटभट्टीवर एकटीला सोडून निघून गेला..वीटभट्टी मालकाच्या पत्नीने पीडितेकडून तिच्या आजीचा आणि मामाचा दूरध्वनी क्रमांक मिळवून त्यांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पीडितेला शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. तेथे ती गर्भवती असल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी पीडितेने दौंड पोलिस ठाण्यात वडिलांविरुद्ध फिर्याद दिली होती..या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक ए. बी. गटकूळ यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील अँड. स्नेहल कालिदास नाईक यांनी काम पाहिले. त्यांनी खटल्यात एकूण १२ साक्षीदार तपासले. पीडितेने न्यायालयात आपल्यावरील अत्याचाराची सविस्तर माहिती दिली..तिची साक्ष विश्वसनीय असून, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या साक्षीने त्याला पुष्टी मिळत असल्याचा युक्तिवाद सरकारी वकील नाईक यांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपीला शिक्षा सुनावली. पैरवी अधिकारी जी.के. कस्पटे तसेच मनीषा अहिवळे यांनी सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.