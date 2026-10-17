पुणे

Baramati Crime : अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारप्रकरणी वडिलांना जन्मठेप; पाच लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे न्यायालयाचे आदेश

स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याप्रकरणी आरोपी वडिलांना बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
crime

crime

Esakal 

मिलिंद संगई
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बारामती - स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार करून तिला गर्भवती केल्याप्रकरणी आरोपी वडिलांना बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. आर. पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १६) हा निकाल दिला. तसेच पीडितेला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

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