Pune POCSO Case: अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला २० वर्षे सश्रम कारावास; पुण्यात अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचा कठोर निकाल

पुणे : कोंढवा परिसरात एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला न्यायालयाने २० वर्षे सश्रम कारावासाची आणि दहा हजार रुपये दंडाची कठोर शिक्षा सुनावली आहे. शिवाजीनगर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने सबळ साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला..समीर याकुब शेख (वय ३५, रा. कोंढवा) असे शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना एक फेब्रुवारी २०२२ रोजी घडली होती. अल्पवयीन मुलगी आरोपीच्या घराशेजारील दुकानात गेली होती. त्यावेळी आरोपीने तिला घरात ओढून तिच्यावर अत्याचार केला. याबाबत पीडितेच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बालकांचे लैंगिक अपराधापासून संरक्षण (पोक्सो) कायद्यान्वये कोंढवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..या गुन्ह्याचा तपास सहाय्यक निरीक्षक संदीप मधाळे यांनी केला. त्यांनी घटनेचा पंचनामा करून आणि तांत्रिक पुरावे गोळा करून न्यायालयात मुदतीत दोषारोपपत्र सादर केले. सरकारी वकील आणि पैरवी अधिकाऱ्यांनी मांडलेले साक्षीदार आणि भक्कम पुरावे ग्राह्य धरून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी आरोपीला दोषी ठरवून ही शिक्षा सुनावली. दंडाची रक्कम न भरल्यास नराधमाला आणखी सहा महिने साधा कारावास भोगावा लागणार आहे. या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे अभियोक्ता अनिलकुमार वर्मा यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. त्यांना पोलिस उपनिरीक्षक प्रसाद जाधव, पोलिस अंमलदार अंकुश बनसोडे आणि सुदाम वावरे यांनी न्यायालयीन कामकाजात सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.