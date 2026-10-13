Pune News : आईकडूनच स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीकडून वेश्याव्यवसाय

पुणे - जन्मदात्या आईकडूनच स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरात उघडकीस आला आहे. गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंधक (एएचटीयू) कक्षाने सहकारनगर परिसरातील एका सदनिकेत छापा टाकून अल्पवयीन मुलीची सुटका केली..या प्रकरणी संबंधित महिलेविरुद्ध सहकारनगर पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता, अनैतिक मानवी वाहतूक व्यापार प्रतिबंध कायदा (पिटा) आणि बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदा (पोक्सो) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..सहकारनगर येथील एका अपार्टमेंटमधील सदनिकेत आईच तिच्या अल्पवयीन मुलीकडून वेश्याव्यवसाय करून घेत असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंधक कक्षाला मिळाली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी बनावट ग्राहक पाठवून सापळा रचला. पोलिसांनी त्या सदनिकेतून अल्पवयीन मुलीची सुटका करत तिच्या आईला ताब्यात घेतले..ही कारवाई गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्त तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त पी. आर. पाटील, सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके यांच्या सूचनेनुसार पोलिस निरीक्षक आशालता खापरे, पोलिस अंमलदार ईश्वर आंधळे, बबनराव केदार, अमेय रसाळ, अविनाश कोंडे, किशोर भुजबळ, किरण बरडे आणि वैशाली खेडेकर यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.