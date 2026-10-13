पुणे

Pune News : आईकडूनच स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीकडून वेश्याव्यवसाय

जन्मदात्या आईकडूनच स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरात आला उघडकीस.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - जन्मदात्या आईकडूनच स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीला वेश्याव्यवसायात ढकलल्याचा धक्कादायक प्रकार शहरात उघडकीस आला आहे. गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक व व्यापार प्रतिबंधक (एएचटीयू) कक्षाने सहकारनगर परिसरातील एका सदनिकेत छापा टाकून अल्पवयीन मुलीची सुटका केली.

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