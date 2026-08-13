Velhe Crime : राजगड तालुक्यात अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग; आरोपीस अटक, पोक्सोचा गुन्हा दाखल

वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील वाजंळे गावात घरात एकटी असलेल्या अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाचा प्रकार घडला असून याप्रकरणी वेल्हे पोलिस ठाण्यात बुधवार (ता. 12) रोजी गुन्हा दाखल झाला असून, आरोपीस न्यायालयीन कोठडी मिळाली असल्याची माहिती सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली.या प्रकरणी आरोपी संजय सोपान धरपाळे (रा. वाजंळे) याच्याविरुद्ध पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ११ ऑगस्ट रोजी रात्री आठच्या सुमारास पिडीत मुलगी घरात एकटी असताना आरोपी घरात शिरला. त्याने घरातील दिवे बंद करून अश्लील चाळे केले असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, मुलीने आरडाओरडा केल्यानंतर शेजारील व्यक्ती मदतीसाठी धावून आली. त्यावेळी आरोपीने त्यालाही मारहाण केल्याने त्याच्या हाताच्या करंगळीला दुखापत झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले..या प्रकरणी १२ ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीविरुद्ध यापूर्वीही दोन गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणात ई-साक्ष नोंदविण्यात आली असून पुढील तपास हवेली विभागाच्या उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.