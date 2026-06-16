पुणे

Loni Kalbhor Crime : सराईत गुन्हेगाराच्या तावडीतून अल्पवयीन मुलीची सुटका; शुभम धुमाळला अटक

आळंदी म्हातोबाची येथून बेपत्ता झालेल्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणाचा अवघ्या दहा दिवसांत तपास करून पोलिसांनी तिला तडीपार सराईत गुन्हेगाराच्या तावडीतून सोडवले.
Shubham Dhumal

Shubham Dhumal

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सकाळ वृत्तसेवा
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लोणी काळभोर - हवेली तालुक्यातील आळंदी म्हातोबाची येथून बेपत्ता झालेल्या १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीच्या प्रकरणाचा अवघ्या दहा दिवसांत तपास करून लोणी काळभोर पोलिसांनी तिला तडीपार सराईत गुन्हेगाराच्या तावडीतून सोडवले आहे. शेवाळवाडी परिसरातील एका लॉजवर सोमवार (१५ जून) रोजी मध्यरात्री छापा टाकत त्याला अटक केली आहे. न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्याला १८ जूनपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

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