Sakal News Impact : पुण्यातील अल्पसंख्याक शाळांवर टांगती तलवार; शिक्षण उपसंचालकांकडून चौकशीचे आदेश

पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अल्पसंख्याक शाळांची सखोल तपासणी करण्याचे दिले आदेश.
पुणे - पुणे शहरातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमधील कथित अनियमिततेवर जाग आलेल्या प्रशासनाने अंकुश ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अल्पसंख्याक शाळांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

