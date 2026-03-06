Sakal News Impact : पुण्यातील अल्पसंख्याक शाळांवर टांगती तलवार; शिक्षण उपसंचालकांकडून चौकशीचे आदेश

पुणे - पुणे शहरातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमधील कथित अनियमिततेवर जाग आलेल्या प्रशासनाने अंकुश ठेवण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना अल्पसंख्याक शाळांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत..त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातून (आरटीई) पळवाट काढण्यासाठी अल्पसंख्याक शाळांचा दर्जा मिळविलेल्या शाळांची कागदपत्रे आणि प्रवेशाच्या नोंदी आता चौकशीच्या रडारवर आल्या आहेत. ‘सकाळ’ने दिलेल्या वृत्ताची दखल घेत शिक्षण विभागाने अल्पसंख्याक शाळांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत.गेल्या चार-पाच वर्षांत काही शाळांमध्ये ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९’ (आरटीई) अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना मोफत प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. यासह शिक्षण विभागाच्या जाचक अटींपासून सुटका मिळविण्यासाठी खासगी शाळा अल्पसंख्याक दर्जा मिळवत आहेत..यासंदर्भात ‘सकाळ’ने ‘आरटीईतून बाहेर पडण्यासाठी नवा फंडा’ आणि ‘अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रकरणाची चौकशी करा’ अशा शीर्षकाखाली १७ फेब्रुवारीला वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत विविध संघटनांनी शिक्षण विभागाला धारेवर धरले. ‘सकाळ’ने दिलेल्या वृत्तानंतर जाग आलेल्या प्रशासनाने शहरातील अल्पसंख्याक शाळांची सखोल चौकशी करावी, असे आदेश दिले आहेत..संबंधित शाळांनी २५ टक्के राखीव प्रवेशाच्या अटीतून सूट मिळवण्यासाठी भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारीत संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अत्यल्प असून, बिगरअल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे..शहरातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांकडून ५१ टक्के अल्पसंख्याक प्रवेशाच्या निकषांची अंमलबजावणी होते की नाही, याबाबत तपासणी करण्यात येणार आहे. निकष, अटी-शर्तीची पूर्तता होत नसलेल्या शाळांवर कारवाई करण्याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्तरावर सविस्तर चौकशी करण्यात येईल. संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांचा सखोल तपासणी अहवाल एका महिन्यात विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्यात येईल.- डॉ. गणपत मोरे, शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय.अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांमध्ये किमान ५१ टक्के विद्यार्थी संबंधित अल्पसंख्याक घटकातील असणे बंधनकारक आहे. तरीही अनेक शाळा हा मूलभूत निकष पूर्ण करत नाहीत. अशा शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. या तपासणी अहवालानंतर संबंधित दोषी शाळांवर आवश्यक ती प्रशासकीय कारवाई करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.- धनंजय दळवी, शहराध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना (पुणे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.