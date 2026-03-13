पुणे

Private Bus Fire : पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावर रांजणगाव येथे चालत्या खासगी बसने पेट घेतला; सर्व प्रवासी सुरक्षित, मोठी जिवीतहानी टळली

रांजणगाव येथे महागणपती मंदिरासमोर चालत्या खासगी बसने पेट घेतल्याने उडाली खळबळ.
नितीन बारवकर
शिरूर - पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावर रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे महागणपती मंदिरासमोर आज रात्री साडेआठच्या सुमारास चालत्या खासगी बसने पेट घेतल्याने खळबळ उडाली. बसचालकाने प्रसंगावधान राखत बस रस्त्यावरून खाली घेतली व सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवून घेतल्याने मोठी जिवीतहानी टळली.

