Private Bus Fire : पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावर रांजणगाव येथे चालत्या खासगी बसने पेट घेतला; सर्व प्रवासी सुरक्षित, मोठी जिवीतहानी टळली

शिरूर - पुणे-अहिल्यानगर रस्त्यावर रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथे महागणपती मंदिरासमोर आज रात्री साडेआठच्या सुमारास चालत्या खासगी बसने पेट घेतल्याने खळबळ उडाली. बसचालकाने प्रसंगावधान राखत बस रस्त्यावरून खाली घेतली व सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे खाली उतरवून घेतल्याने मोठी जिवीतहानी टळली..मात्र, या आगीत बस पूर्णपणे जळून खाक झाली. चोहोबाजूंनी ज्वाळांनी वेढलेली बस रस्त्याकडेलाच उभी असल्याने व टायरचे स्फोट होत असल्याने पुणे-नगर रस्त्यावरील वाहतूक सुमारे दोन तासांहून अधिक काळ विस्कळीत झाली.नागपूर येथील संजय ट्रॅव्हल्स कंपनीची बस (क्र. एमएच ४० सीटी ०९५७) पुण्याहून किमान पन्नास प्रवासी घेऊन नागपूरला निघाली होती. रात्री साडेआठच्या सुमारास रांजणगाव गणपती मंदिरासमोरून जात असताना बसच्या पुढील बाजूने धूर निघत असल्याचे लक्षात येताच चालकाने बस रस्त्याच्या खाली घेऊन पुढील बाजूची जाळी उघडून पाहिले असता इंजिनमधून मोठ्या प्रमाणात धूर व आगीच्या ज्वाळा निघू लागल्या..त्यावेळी प्रसंगावधान राखत त्यांनी सर्व प्रवाशांना बसमधून खाली उतरण्याची सूचना केली. त्याचवेळी बसने पुढील बाजूने पेट घेतला. तशाही स्थितीत चालक व त्याच्या मदतनीसाने पाण्याचा मारा करून आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र इंजिनचा भाग गरम झालेला असल्याने आग आणखी पसरली व क्षणात बसच्या दर्शनी भागाने पेट घेतला.यादरम्यान, सर्व प्रवासी आपापले साहित्य घेऊन खाली उतरले होते. पुढच्या बाजूस लागलेली आग बसच्या आतील बाजूस पसरली. आतील आसने, खिडक्यांचे पडदे आणि रेक्झिनने क्षणार्धात पेट घेतल्याने बसला आगींच्या ज्वाळांनी वेढले. केवळ दोन प्रवाशांच्या कपड्यांच्या बॅगा बसमध्येच राहिल्याने त्या जळून गेल्या..खासगी आराम बसला आग लागल्याचे समजताच रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी पोलिस पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. रांजणगाव एमआयडीसीतील अग्निशामक दलाच्या मदतीने आगीचे बंब आणून आग विझविण्यात आली.आग लागली असताना डिझेल टाकीसह बसच्या टायरचे स्फोट होऊ लागल्याने घबराट पसरली. त्यामुळे पोलिसांनीच काही काळ वाहतूक रोखून धरली. या दरम्यान, बघ्यांची व घटनेचे व्हिडिओ काढणारांची मोठी गर्दी झाल्याने वाहतूकीला अडथळे येत गेले..बसला लागलेली आग विझविल्यानंतरही पुणे - नगर रस्त्यावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी व वाहतूक शाखेने रांजणगाव, कारेगाव, यश इन चौक, राजमुद्रा चौक येथे थांबून वाहतूक सुरळीत केली. तरीदेखील रात्री उशिरापर्यंत वाहतूकीचा ठिकठिकाणी खोळंबा होत होता.