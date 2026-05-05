Pune News : दोन भिंतींत अडकलेल्या चिमुरड्याची सुखरूप सुटका

पुणे - जांभूळवाडी रस्त्यावरील एका सोसायटीत खेळताना दोन भिंतींच्या चिंचोळ्या जागेत (सांदीत) पडून अडकलेल्या एका सात वर्षीय चिमुरड्याची अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सुखरूप सुटका केली. जवानांनी हायड्रोलिक ब्रेकरच्या साहाय्याने भिंत फोडून आणि लोखंडी सळ्या कापून या मुलाला सुखरूप बाहेर काढले. .रणवीर चव्हाण (वय-७) असे या मुलाचे नाव आहे. अग्निशामक दलाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. ५) दुपारी सव्वातीन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. जांभूळवाडी रस्त्यावरील गोविंद बेसिल सोसायटीमध्ये रणवीर खेळत होता. त्यावेळी तो अचानक दोन भिंतींच्या मधील बोळात पडला आणि त्या अरुंद जागेत अडकून बसला. त्याला बाहेर काढण्याचे स्थानिक नागरिकांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्याने त्यांनी कात्रज अग्निशामक केंद्राला याची माहिती दिली..या घटनेची माहिती मिळताच कात्रज अग्निशामक दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. मुलाची अवस्था आणि भिंतींमधील अरुंद जागा पाहून जवानांनी सावधगिरीने बचावकार्य सुरू केले. हायड्रोलिक ब्रेकर आणि घणाच्या साहाय्याने जवानांनी भिंत फोडण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर बोल्ट कटरच्या साहाय्याने भिंतीतील लोखंडी सळ्या कापून रणवीरची सुखरूप सुटका केली..सुदैवाने यात मुलाला कोणतीही मोठी दुखापत झाली नाही. ही कामगिरी कात्रज अग्निशमन केंद्राचे प्रभारी उपअग्निशमन अधिकारी संतोष भिलारे, जवान किरण पाटील, मयूर काटे, प्रशांत कुंभार आणि वाहनचालक बंडू गोगावले यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.