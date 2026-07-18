Pune: मिरज सभापती-उपसभापतींची निवड रद्द; विभागीय आयुक्तांचे फेरनिवडणुकीचे आदेश; विशाल पाटील यांना धक्का

मिरज: पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मिरज पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतींची निवड प्रक्रिया रद्द केली. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी आदेश दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरनिवडणूक घेण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. .या निर्णयामुळे खासदार विशाल पाटील यांच्यासह दोन्ही राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या आघाडीला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे; तर आमदार सुरेश खाडे यांच्या डावपेचांना यश मिळाले आहे. मिरज पंचायत समितीच्या २२ सदस्यीय सभागृहात काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादी आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या आघाडीकडे ११, तर भाजप-शिवसेना युतीकडेही ११ सदस्य होते. सभापती निवडीवेळी बुधगावचे शिवसेना सदस्य पांडुरंग इंगळे गैरहजर राहिल्याने आघाडीच्या तन्वी कमलेकर यांची सभापती, तर ललिता शेजुळ यांची उपसभापतिपदी निवड झाली होती..Pune: चिखलगावचा कमलेश एसआरपीएफ पोलीस पदी.मात्र, निवडीपूर्वी इंगळे यांचे अपहरण करून त्यांना जाणीवपूर्वक गैरहजर ठेवल्याचा आरोप भाजप व मित्रपक्षांनी केला होता. संबंधितांविरुद्ध पोलिसांत गुन्हाही दाखल झाला आहे. यानंतर भाजप सदस्या राणी भोरे यांनी निवडीला आव्हान दिले होते. चार महिन्यांनी यावर निर्णय देताना अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी भोरे यांचा अर्ज ग्राह्य धरत सभापती निवड प्रक्रिया रद्द केली..आदेशात नमूद केले आहे की, ‘या निर्णयाविरोधात संबंधितांना महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमानुसार आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करता येईल.’ या निर्णयामुळे मिरज पंचायत समितीतील राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, आता फेरनिवडणुकीकडे सर्वच पक्षांचे लक्ष लागले आहे..Premium|History of Ajarekar Phad : वारकरी परंपरा; आजरेकर फडाचा दोनशे वर्षांचा भक्तीचा वारसा.इशारे आणि राजकारण... मिरज पंचायत समितीचे राजकारण बरेच तापले होते. खाडे विरुद्ध विशाल पाटील असा संघर्ष सुरूच होता. परवा सभागृह नामकरणाचेही दोन स्वतंत्र कार्यक्रम झाले. त्यावेळी मंत्री जयकुमार गोरे यांनी ‘जशास तसे उत्तर’ देण्याचा इशारा देत ‘निवडी माझ्याकडे सोपवा’ असा सूचक इशारा दिला होता. आता याला दोन्ही काँग्रेस काय प्रत्युत्तर देणार, याची उत्सुकता असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.