पुणे

Pune: मिरज सभापती-उपसभापतींची निवड रद्द; विभागीय आयुक्तांचे फेरनिवडणुकीचे आदेश; विशाल पाटील यांना धक्का

Divisional Commissioner Cancels Chairperson Election: मिरज पंचायत समितीच्या सभापती आणि उपसभापती निवडीची प्रक्रिया विभागीय आयुक्तांनी रद्द केली असून फेरनिवडणुकीचे आदेश दिले आहेत.
Pune

Pune

esakal

प्रशांत पाटील
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मिरज: पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मिरज पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापतींची निवड प्रक्रिया रद्द केली. अतिरिक्त विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी यांनी आदेश दिला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरनिवडणूक घेण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

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Sangli
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Divisional Commissioner