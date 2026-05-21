Pune Missing Girl News: दीड महिना अल्पवयीन मुलगी बेपत्ता; ‘गोळ्या घाला पण मुलगी शोधा’ म्हणत पालकांचा आत्मदहनाचा इशारा

सुनील जगतापउरुळी कांचन : "साहेब,आम्हाला गोळ्या घाला,जीव घ्या…पण आमची मुलगी शोधून द्या!"अशी हृदयद्रावक हाक देत कुंजीरवाडी येथील अल्पवयीन मुलीच्या आई-वडिलांनी पोलीस कार्यालयासमोर टाहो फोडला.तब्बल दीड महिना उलटूनही मुलीचा शोध लागला नसल्याने संतप्त कुटुंबाने "पुढील दोन दिवसांत मुलगी सापडली नाही तर मुख्यमंत्री कार्यालयासमोर कुटुंबासह आत्मदहन करू,"असा गंभीर इशारा प्रशासनाला दिला आहे. .दरम्यान,आरोपीचा ठावठिकाणा सांगणाऱ्यास योग्य ते बक्षीस देण्याचे जाहीर करण्यात आल्याने या प्रकरणाने गंभीर वळण घेतले आहे. कुंजीरवाडी(ता. हवेली)परिसरातील १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी सुमारे दिड महिन्यांपूर्वी कोचिंग क्लासला गेल्यानंतर अचानक बेपत्ता झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती..या प्रकरणी मुलीच्या वडिलांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिल्यानंतर अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,ही मुलगी कुंजीरवाडी परिसरातील एका नामांकित विद्यालयात नववीत शिक्षण घेते,शाळेला सुट्टी असल्याने त्या दिवशी सकाळी दहा ते साडेअकरा या वेळेत क्लास होता.सकाळी ९.५० वाजता मुलीचा भाऊ तिला रिक्षाने क्लासला सोडण्यासाठी गेला होता.बहिणीला क्लासबाहेर सोडून तो परिसरातच थांबला होता.मात्र,क्लास सुटल्यानंतर सर्व विद्यार्थी बाहेर आले तरी त्याची बहिण कुठेच दिसली नाही. संधी साधून मुलगी बेपत्ता झाल्याचे उघड झाले..यानंतर कुटुंबीयांनी कुंजीरवाडीसह परिसरातील सर्व ठिकाणी आणि नातेवाईकांकडे शोध घेतला. मात्र तपास लागला नाही. या प्रकरणात समाधान उर्फ सुशील गंगाधर सूर्यवंशी(वय २४)याचे नाव समोर आले असून,त्याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम १३७(२)अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.."दीड महिना झाला तरी पोलीस मुलीचा शोध लावू शकले नाहीत.आम्ही रोज पोलिसांच्या दारात हेलपाटे मारत आहोत.आता आमच्याकडे आत्मदहनाशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही," अशी व्यथा मुलीच्या आई-वडिलांनी सहाय्यक पोलीस आयुक्त कार्यालयासमोर आज व्यक्त केली आहे.."समाधान उर्फ सुशील सूर्यवंशी हा अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळवून नेल्याच्या प्रकरणातील संशयित आरोपी आहे.मागील दीड महिन्यांपासून मुलीचा शोध घेण्यासाठी तीन पथके तयार करण्यात आली होती.या पथकांनी पुण्यासह सातारा,सांगली,कोल्हापूर,बीड, लातूर,नागपूर आणि सोलापूर या आठ जिल्ह्यांत कसून शोध घेतला.मात्र,आरोपीचा अद्याप ठावठिकाणा लागलेला नाही.आरोपी मोबाईल फोन वापरत नसल्याने त्याचा माग काढण्यात अडचणी येत आहेत.पथके अजूनही आरोपीच्या मागावर असून,लवकरच आरोपी पोलिसांच्या जाळ्यात असेल...राजेंद्र पन्हाळे (वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक,लोणी काळभोर पोलीस ठाणे).